Иран указал на угрозу со стороны США и Израиля по одному вопросу МИД Ирана: США и Израиль создают угрозу для дипмиссий

Действия Израиля и США создают угрозу безопасности дипломатических миссий, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. На брифинге он обратил внимание на удары в непосредственной близости от посольств, сообщает РИА Новости.

Также есть случаи ударов по местам неподалеку от ряда посольств, что подрывает безопасность дипломатов, а также приводит к проблемам для самих посольств, — сказал Багаи.

Представитель МИД напомнил, что под удары попали и два здания дипломатической полиции в Тегеране. Он отметил, что именно дипполиция занимается обеспечением безопасности иностранных посольств.

Ранее сообщалось, что Швейцария временно закрывает свое посольство в Иране на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. При этом в МИД конфедерации отметили, что Берн продолжит поддерживать канал связи между США и Ираном. Согласно сообщению ведомства, посол и пять сотрудников швейцарской дипмиссии покинули Иран и смогут вернуться к работе после стабилизации обстановки.