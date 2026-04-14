Юрист раскрыл, что грозит за постоянные опоздания на работу

14 апреля 2026 в 10:38

Юрист Южалин: за постоянные опоздания на работу могут лишить премии

За постоянные опоздания на работу сотрудника могут лишить премии, заявил RT юрист Александр Южалин. При этом, по его словам, за первый такой дисциплинарный проступок предусмотрено только замечание или выговор.

Выбор вида взыскания зависит от тяжести совершенного работником проступка и того, какие негативные последствия наступили для работодателя. Постоянно опаздывающего работника может ждать в том числе и увольнение. Кроме того, нарушение трудовой дисциплины может влиять и на получение работниками премий, — отметил Южалин.

Уволить человека за постоянные опоздания на работу могут, если он уже имеет дисциплинарное взыскание, уточнил юрист. При этом важно помнить, что работодатель не вправе уменьшать размер месячной заработной платы сотрудника более чем на 20% даже в случае проступка.

Ранее адвокат по гражданским делам Эдуард Федотов заявил, что за кражу еды из холодильника на работе можно получить штраф или административный арест. Он отметил, что конечное наказание зависит от суммы ущерба.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

