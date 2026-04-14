Юрист раскрыл, что грозит за постоянные опоздания на работу

За постоянные опоздания на работу сотрудника могут лишить премии, заявил RT юрист Александр Южалин. При этом, по его словам, за первый такой дисциплинарный проступок предусмотрено только замечание или выговор.

Выбор вида взыскания зависит от тяжести совершенного работником проступка и того, какие негативные последствия наступили для работодателя. Постоянно опаздывающего работника может ждать в том числе и увольнение. Кроме того, нарушение трудовой дисциплины может влиять и на получение работниками премий, — отметил Южалин.

Уволить человека за постоянные опоздания на работу могут, если он уже имеет дисциплинарное взыскание, уточнил юрист. При этом важно помнить, что работодатель не вправе уменьшать размер месячной заработной платы сотрудника более чем на 20% даже в случае проступка.

