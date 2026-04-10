Адвокат ответил, что грозит за кражу продуктов из холодильника на работе

Адвокат ответил, что грозит за кражу продуктов из холодильника на работе Адвокат Федотов: за кражу еды из холодильника можно получить штраф или арест

За кражу еды из холодильника на работе можно получить штраф или административный арест, рассказал «Вечерней Москве» адвокат по гражданским делам Эдуард Федотов. Он отметил, что конечное наказание зависит от суммы ущерба.

При определении наказания важную роль играет сумма ущерба. Если она меньше 1 тыс. рублей, то виновнику будет назначен штраф до пятикратной стоимости похищенного, арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов. Если же цена оказалась от 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей, то виновнику грозит штраф, арест до 15 суток и уже 120 часов обязательных работ, — рассказал Федотов.

Адвокат подчеркнул, что в качестве наказания также может последовать увольнение с места работы. По его словам, если хищения будут повторяться, возможно возбуждение уголовного дела.

