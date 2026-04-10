10 апреля 2026 в 10:26

Адвокат ответил, что грозит за кражу продуктов из холодильника на работе

Адвокат Федотов: за кражу еды из холодильника можно получить штраф или арест

За кражу еды из холодильника на работе можно получить штраф или административный арест, рассказал «Вечерней Москве» адвокат по гражданским делам Эдуард Федотов. Он отметил, что конечное наказание зависит от суммы ущерба.

При определении наказания важную роль играет сумма ущерба. Если она меньше 1 тыс. рублей, то виновнику будет назначен штраф до пятикратной стоимости похищенного, арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов. Если же цена оказалась от 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей, то виновнику грозит штраф, арест до 15 суток и уже 120 часов обязательных работ, — рассказал Федотов.

Адвокат подчеркнул, что в качестве наказания также может последовать увольнение с места работы. По его словам, если хищения будут повторяться, возможно возбуждение уголовного дела.

Ранее юрист Регина Долотина рассказала, что работодатель имеет право наказать сотрудника за опоздание на работу. В отдельных случаях дело может дойти и до увольнения — по ее словам, опоздание на работу даже на 15 минут считается нарушением.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

