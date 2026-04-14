Российская авиакомпания резко свернула рейсы между двумя столицами Nordwind Airlines с 24 апреля приостанавливает рейсы между Москвой и Петербургом

Авиакомпания Nordwind Airlines приостанавливает выполнение регулярных рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Новое положение начнет действовать 24 апреля.

В связи с оптимизацией полетной программы с 24 апреля авиакомпания Nordwind приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Москва — Санкт-Петербург, — сообщили в авиакомпании.

В авиакомпании уточнили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета по месту его приобретения. Как долго продлится оптимизация программы, там не уточнили.

