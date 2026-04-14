14 апреля 2026 в 10:37

Российская авиакомпания резко свернула рейсы между двумя столицами

Nordwind Airlines с 24 апреля приостанавливает рейсы между Москвой и Петербургом

Авиакомпания Nordwind Airlines приостанавливает выполнение регулярных рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Новое положение начнет действовать 24 апреля.

В связи с оптимизацией полетной программы с 24 апреля авиакомпания Nordwind приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Москва — Санкт-Петербург, — сообщили в авиакомпании.

В авиакомпании уточнили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета по месту его приобретения. Как долго продлится оптимизация программы, там не уточнили.

Ранее Западно-Сибирская прокуратура сообщила о штрафе в отношении авиакомпании S7 Airlines («Сибирь») — перевозчика признали виновным в овербукинге. В июле, октябре и ноябре 2025 года 13 пассажиров, вылетавших из Новосибирска в Екатеринбург, Тюмень, Улан-Удэ и Красноярск, не смогли улететь по вине компании.

До этого стало известно, что авиабилеты подорожают на 10–15 тыс. рублей из-за роста топливного сбора. Сильнее всего это ударит по популярным туристическим направлениям, в частности по полетам в Турцию, Египет, страны Азии и на Мальдивы.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
