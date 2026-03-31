Полеты на самолетах станут дороже

Авиабилеты подорожают на 10–15 тыс. рублей из-за роста топливного сбора, пишет Telegram-канал Baza. Как сообщает источник, сильнее всего это ударит по популярным туристическим направлениям, в частности по полетам в Турцию, Египет, страны Азии и на Мальдивы.

Российские и иностранные авиакомпании пересматривают тарифы из-за необходимости обходить опасные зоны и удорожания топлива. Если раньше топливный сбор в среднем составлял €40–60 (3,7–5,6 тыс. рублей) и уже был включен в цену билета, то в марте ряд перевозчиков увеличил его в 1,5–2 раза.

Nordwind и Azur Air подняли топливный сбор до €50–60 (4,7–5,6 тыс. рублей), Pegasus Airlines — до €75–85 (7–7,9 тыс. рублей), Turkish Airlines — до €80–100 (7,5–9,3 тыс. рублей), а у дубайских перевозчиков он вырос с $150–200 (12,2–16,3 тыс. рублей) до $280–350 (22,8–28,4 тыс. рублей), уточнили авторы.

Ранее авиационные власти Ирака продлили запрет на полеты в воздушном пространстве страны до конца марта. В диспетчерской службе района полетной информации «Багдад» уточнили, что также небо осталось закрытым над Ираном, Бахрейном и Кувейтом.