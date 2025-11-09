Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 11:50

Первый за последние пять лет рейс прибыл из Москвы в Ольгин на Кубе

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines Самолет авиакомпании Nordwind Airlines Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рейс авиакомпании Nordwind Airlines прибыл из Москвы в аэропорт имени Франка Паиса Гарсии в Ольгине на востоке Кубы, сообщила пресс-служба воздушной гавани в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Данный полет оказался первым после почти пятилетнего перерыва. Представители кубинского аэропорта пожелала туристам из России хорошего отдыха.

Тепло приветствуем первый рейс авиакомпании Nordwind Airlines из Москвы! — говорится в сообщении.

Прямое авиасообщение между Москвой и Ольгином было приостановлено после начала пандемии коронавируса. Его планировали возобновить 29 октября. Однако тогда вылетевший в Ольгин рейс перенаправили на курорт Варадеро из-за урагана «Мелисса».

Ранее появилась информация, что после урагана на Кубе активизировались песчаные москиты. Агрессивные насекомые прячутся в песке, а потом налетают на российских туристов и больно кусают. Терапевт Елена Ревкова предупредила, что укусы песчаных москитов могут вызвать аллергическую реакцию вплоть до ангионевротического отека.

