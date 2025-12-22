Семья посадила на рейс умершую бабушку Metro: в Англии семья посадила на рейс умершую бабушку и сказала, что она спит

Семья в Англии посадила на борт самолета тело умершей пожилой родственницы, утверждая при этом, что она просто спит, пишет Metro. Согласно свидетельствам пассажиров, женщину сопровождали пять членов семьи. Очевидцы утверждают, что перед началом посадки родственники объясняли сотрудникам наземной службы, что пожилая дама «сильно устала».

Некоторые из пассажиров заметили, что женщина находилась в бессознательном состоянии и сидела в инвалидном кресле. Воздушное судно начало движение к взлетной полосе, но было остановлено до момента взлета. Причиной стала полученная экипажем информация о смерти одной из пассажирок. После этого рейс был отменен, а тело женщины вынесли из салона.

Авиакомпания EasyJet, выполнявшая рейс, официально опровергла информацию о том, что на борт был допущен уже умерший человек. В своем заявлении перевозчик сообщил, что пассажирка была жива в момент посадки. У нее имелся действующий медицинский сертификат, подтверждающий возможность перелета, а также ее сопровождал квалифицированный медицинский работник.

