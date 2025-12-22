Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 19:31

Семья посадила на рейс умершую бабушку

Metro: в Англии семья посадила на рейс умершую бабушку и сказала, что она спит

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Семья в Англии посадила на борт самолета тело умершей пожилой родственницы, утверждая при этом, что она просто спит, пишет Metro. Согласно свидетельствам пассажиров, женщину сопровождали пять членов семьи. Очевидцы утверждают, что перед началом посадки родственники объясняли сотрудникам наземной службы, что пожилая дама «сильно устала».

Некоторые из пассажиров заметили, что женщина находилась в бессознательном состоянии и сидела в инвалидном кресле. Воздушное судно начало движение к взлетной полосе, но было остановлено до момента взлета. Причиной стала полученная экипажем информация о смерти одной из пассажирок. После этого рейс был отменен, а тело женщины вынесли из салона.

Авиакомпания EasyJet, выполнявшая рейс, официально опровергла информацию о том, что на борт был допущен уже умерший человек. В своем заявлении перевозчик сообщил, что пассажирка была жива в момент посадки. У нее имелся действующий медицинский сертификат, подтверждающий возможность перелета, а также ее сопровождал квалифицированный медицинский работник.

Ранее пассажир рейса из Москвы в Сочи скончался на борту самолета во время полета. 56-летнему мужчине внезапно стало плохо, и он потерял сознание. Это произошло на высоте более 10 тыс. метров. В связи с чрезвычайной ситуацией пилоты приняли решение об экстренной посадке в аэропорту города Минеральные Воды. К воздушному судну оперативно прибыла бригада медиков. Однако, несмотря на все предпринятые усилия, спасти жизнь пассажира им не удалось.

рейсы
самолеты
авиакомпании
смерти
бабушки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У студента столичного вуза заподозрили туберкулез
На Украине сотрудник ТЦК не пощадил чужой автомобиль
Путин запретил Пиотровскому делиться с американцами ацтекским золотом
Пентагон сообщил о ракетной активности Китая на границе
«План есть»: Зеленский заявил о подготовке документов по миру на Украине
Массовую гибель грачей в российском городе связали с Новым годом
Администрация Трампа приняла сенсационное решение о судьбе 48 послов
Престарелый врач-извращенец поплатился за пристрастие к женской груди
Зеленский высказался о слухах об увольнении своего министра
Перечислены «тихие убийцы» сердца в Новый год
Сорвал медаль, нахамил журналистке: громкий скандал с фигуристом Галлямовым
Сломанное кресло чуть не размозжило голову пассажирке самолета
Историческое место встречи Горбачева и Рейгана в Женеве решили продать
Почему М и Ж тренируются по-разному: дело не только в весах
Россиянка подожгла полицейский автомобиль в Челябинске
Глава МИД Венесуэлы сделал важное заявление после разговора с Лавровым
«Ашан» отреагировал на слухи об уходе из России
Названа причина экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний»
WhatsApp полностью заблокируют в России? Роскомнадзор разъяснил ситуацию
В России вынесли первый приговор за «склонение к аборту»
Дальше
Самое популярное
Съедается еще до боя курантов: салат «Морская звезда» с минимальным количеством майонеза
Общество

Съедается еще до боя курантов: салат «Морская звезда» с минимальным количеством майонеза

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.