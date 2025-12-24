Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 05:12

Взрыв на юге Москвы, пострадавшие сотрудники ДПС: что известно, детали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Два сотрудника ДПС пострадали в результате инцидента на юге Москвы. Что об этом известно, где прогремел взрыв, что сказали в Следкоме?

Что известно о ЧП на юге Москвы

Около 02:00 мск Telegram-канал Baza сообщил, что в Орехово-Борисово, на юге Москвы, прогремел взрыв рядом с полицейским участком на улице Елецкой. Как писала Baza, сдетонировал автомобиль, территорию оцепили.

Позднее в пресс-службе Следственного комитета заявили, что в результате инцидента в Москве на улице Елецкой в ночь на среду, 24 декабря, пострадали сотрудники ДПС. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на юге Москвы, в результате которого пострадали двое сотрудников ДПС. В связи с инцидентом, произошедшим на улице Елецкой в городе Москве, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении.

Следователями и криминалистами столичного СК совместно с оперативными службами осматривается место происшествия и изучаются записи видеонаблюдения, отметили в пресс-службе. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Кроме того, прокуратура Москвы взяла под личный контроль расследование дела о пострадавших сотрудниках ДПС на улице Елецкой, сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что на месте происшествия работу правоохранительных органов координирует прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев.

«Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента на ул. Елецкой, в результате которого пострадали двое сотрудников ДПС. На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, на контроле в прокуратуре Москвы», — говорится в заявлении.

Москва
полицейские
ДПС
взрывы
ЧП
пострадавшие
