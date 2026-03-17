17 марта 2026 в 08:01

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 17 марта: инфографика

Фото: Социальные сети
В ночь на 17 марта Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 206 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 16 марта до 07:00 мск 17 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 206 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 62 — над территорией Брянской области, 43 — над Московским регионом, в том числе 40 БПЛА, летевших на Москву, 28 — над территорией Краснодарского края, 18 — над территорией Республики Крым, 12 — над территорией Смоленской области, девять БПЛА — над территорией Калужской области, восемь — над территорией Белгородской области, шесть — над территорией Ростовской области, четыре — над территорией Ленинградской области, три — над территорией Астраханской области, один — над территорией Республики Адыгея и 12 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря, — сообщили в военном ведомстве.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

