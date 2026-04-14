14 апреля 2026 в 10:29

Киев будет взимать с украинцев военный сбор еще три года после конфликта

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, продлевающий действие военного сбора на три года после отмены в стране военного положения, следует из данных на сайте Верховной рады. Документ входит в пакет обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ).

Верховная рада одобрила закон 7 апреля. За принятие инициативы проголосовали 257 депутатов. В парламенте пояснили, что мера обеспечит стабильное финансирование сектора обороны в период восстановления после конфликта и выполнение одного из международных обязательств страны.

В 2014 году на Украине был введен военный сбор в размере 1,5% от заработной платы граждан. Эта мера была инициирована президентом Петром Порошенко. Основной причиной введения данного налога стала нехватка бюджетных средств для выплаты зарплат военнослужащим, участвовавшим в так называемой антитеррористической операции на востоке страны.

Ранее бывший депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что размещение военных баз США на территории Украины не обеспечит Киеву безопасность. Так он прокомментировал соответствующую просьбу Зеленского в рамках мирного процесса. По словам экс-нардепа, Москва не позволит Вашингтону пойти на такой шаг.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

