Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 17:47

Зеленского высмеяли за идею разместить базы США и Европы на Украине

Экс-нардеп Марков: военные базы США на Украине не обеспечат Киеву безопасность

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Размещение военных баз США на территории Украины не обеспечит Киеву безопасность, заявил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Игорь Марков. Так он прокомментировал соответствующую просьбу украинского президента Владимира Зеленского в рамках мирного процесса. По словам экс-нардепа, Москва не позволит Вашингтону пойти на такой шаг.

Зеленский, на мой взгляд, прогрессирует в своем идиотизме и дебилизме. Сильно американские базы помогли странам Персидского залива? Сильно они стали гарантией безопасности? Иран выстоял, удивительная ситуация. С одной стороны находились люди, которые контролируют все деньги мира, а с другой — люди, у которых была только вера и сила духа. И посмотрите на результат, когда действительно народ стоит за свою страну, отстаивает свой суверенитет. А Россия — это не Иран, это ядерная держава. Я не думаю, что американцы пойдут на это (размещение военных баз на Украине. — NEWS.ru). Им сейчас не до этого. И РФ этого, естественно, не допустит, — высказался Марков.

Он подчеркнул, что европейские страны прибегают к блефу, но и он не будет длиться вечно, поэтому Киев оказался в безвыходном положении. По словам экс-нардепа, Россия является единственной страной, способной предоставить Украине гарантии безопасности, как об этом уже заявлял президент Владимир Путин.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что без участия США переговоры по украинскому кризису прекратятся. По его мнению, сейчас Вашингтон и Москва — ключевые участники процесса, тогда как Киев и европейские лидеры не стремятся к диалогу.

Европа
Украина
США
Россия
Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Александр Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сын Байдена вызвал детей Трампа на бой
«Нечеловеческие скорости»: военэксперт раскрыл, как управляется ПВО
Эррол Маск раскрыл причину санкций против России
В ЦБ объяснили, как экономика России растет даже при падении инвестиций
Стала известна возможная дата переговоров между Ираном и США
Адвокат оценил шансы осужденного экс-замглавы Минобороны Попова уйти на СВО
«Спекулянт»: Зеленского распекли за призыв возобновить санкции против РФ
Легендарный хоккеист призвал готовиться к возвращению на мировую арену
Самолет Eurowings ушел на экстренную посадку в Гамбурге
Журналиста «Новой газеты» арестовали
Платить за свет и мусор будем меньше: ФАС разберется с коммунальщиками
Привез Барби, изнасиловал и убил: курьера ждет смертная казнь?
«Больше не будет таких»: Лепс о главной женщине в его жизни
Семье погибшего под Ростовом проходчика окажут помощь
Зеленского высмеяли за идею разместить базы США и Европы на Украине
Звезда «Мстителей» Элизабет Олсен впервые станет мамой
Мясников рассказал о жестком подходе американской медицины к пациентам
Медведев вдохнет новую жизнь в школьные учебники
Пасхальное перемирие с Украиной в 2026 году: конец СВО, выгода России
Дэвид и Виктория Бекхэм решили помириться с сыном после скандала
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.