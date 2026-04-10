Размещение военных баз США на территории Украины не обеспечит Киеву безопасность, заявил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Игорь Марков. Так он прокомментировал соответствующую просьбу украинского президента Владимира Зеленского в рамках мирного процесса. По словам экс-нардепа, Москва не позволит Вашингтону пойти на такой шаг.

Зеленский, на мой взгляд, прогрессирует в своем идиотизме и дебилизме. Сильно американские базы помогли странам Персидского залива? Сильно они стали гарантией безопасности? Иран выстоял, удивительная ситуация. С одной стороны находились люди, которые контролируют все деньги мира, а с другой — люди, у которых была только вера и сила духа. И посмотрите на результат, когда действительно народ стоит за свою страну, отстаивает свой суверенитет. А Россия — это не Иран, это ядерная держава. Я не думаю, что американцы пойдут на это (размещение военных баз на Украине. — NEWS.ru). Им сейчас не до этого. И РФ этого, естественно, не допустит, — высказался Марков.

Он подчеркнул, что европейские страны прибегают к блефу, но и он не будет длиться вечно, поэтому Киев оказался в безвыходном положении. По словам экс-нардепа, Россия является единственной страной, способной предоставить Украине гарантии безопасности, как об этом уже заявлял президент Владимир Путин.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что без участия США переговоры по украинскому кризису прекратятся. По его мнению, сейчас Вашингтон и Москва — ключевые участники процесса, тогда как Киев и европейские лидеры не стремятся к диалогу.