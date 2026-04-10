Стало известно, чем обернется выход США из переговоров по Украине

Переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса полностью остановится без участия Соединенных Штатов, выразил мнение в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, в настоящий момент именно Вашингтон и Москва выступают главными драйверами диалога, тогда как ни Киев, ни европейские лидеры не испытывают особого желания вести переговоры.

Сейчас США и РФ — главные драйверы переговорного процесса по Украине. Мы заставляем вести его. Но реально ни у Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru), ни у европейцев особого желания проводить переговоры нет. Они хотят, чтобы Соединенные Штаты были не только медиатором, но и гарантом безопасности, то есть предоставляли Украине «зонтик». Зеленский боится, что они не только из переговоров выйдут, но полностью самоустранятся из этого процесса. Если США прекратят диалог, то урегулирование прекратится и будут продолжаться военные действия, — сказал Блохин.

Ранее Зеленский заявил, что весной и летом Киев ждет напряженный период как на фронте, так и в переговорном треке по урегулированию конфликта. По его словам, украинская сторона опасается возможного выхода США из процесса трехсторонних переговоров в августе.