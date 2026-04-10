10 апреля 2026 в 11:59

«Будет очень сложно»: Зеленский о ближайшем будущем Украины

Зеленский: Украину ждет напряженный период на фронте и переговорах

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Весной и летом Киев ждет напряженный период как на фронте, так и на переговорном треке по урегулированию конфликта, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинская сторона опасается возможного выхода США из процесса трехсторонних переговоров в августе.

Я думаю, что нам будет очень сложно до сентября. Этот период весны — лета будет непростым и политически, и дипломатически, — сказал он.

Кроме того, причиной проблем для Украины, как считает Зеленский, также станут успехи российской армии на линии фронта.

Ранее Зеленский выразил надежду на возможную встречу с Владимиром Путиным на Ближнем Востоке, в Европе или США. Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что эти слова останутся лишь его «голубыми мечтами». Сенатор подчеркнул, что Зеленский нелегитимен, поэтому российскому президенту не о чем с ним говорить.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перспективы встречи президентов России и Украины остаются неясными. Он усомнился в необходимости проведения беседы на высшем уровне, выразив недоумение по поводу того, как Киев видит такой диалог в условиях своей нынешней позиции.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

