Москвичей предупредили об увеличении количества пробок на дорогах ЦОДД: по пятницам машин на дорогах Москвы становится на 3% из-за дачного сезона

По пятницам на дорогах Москвы становится на 3% больше машин из-за начала дачного сезона, сообщает «Москва 24» со ссылкой на столичный Центр организации дорожного движения. Жителей предупредили, что пробки собираются на вылетных магистралях в область, включая Ленинградское, Щелковское, Каширское, Ярославское и Варшавское шоссе, а также Липецкую улицу.

По пятницам машин становится на 3% больше, чем в остальные рабочие дни. Чтобы сэкономить время в поездке, рекомендуем водителям заранее планировать маршрут с учетом текущей ситуации на дорогах, — посоветовал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Водителей предупредили, что оптимальное время для поездок в пятницу — до 16:00 и после 20:00. Возвращаться в воскресенье лучше после 21:00.

Ранее заммэра столицы Максим Ликсутов рассказал, что на 14 крупных магистралях Москвы в ночное время начнут применять режим «зеленой волны». Если водители будут соблюдать разрешенную скорость в период с полуночи до пяти утра, они смогут проезжать участки без остановок на красный свет.