«Отцы рядом» призвали отсрочить отбывание наказания для экс-супруга Лерчек

Юрист, председатель организации «Отцы рядом» и член ЛДПР Иван Курбаков призвал отсрочить наказание в виде 7,6 года колонии общего режима для бывшего супруга блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артема Чекалина. В беседе с NEWS.ru он отметил, что в первую очередь осужденный является отцом, в то время как у матери его детей диагностирован рак последней стадии.

Чекалин — в первую очередь отец. У матери его детей диагностирован рак последней стадии. В таких условиях лишать его опеки неправильно. Как можно игнорировать, что он — единственный здоровый родитель, способный заботиться о детях? Мы требуем исключить из диспозиции статьи 82 УК РФ (Отсрочка отбывания наказания) фразу «являющемуся единственным родителем» в отношении отцов. Это необходимо для ликвидации дискриминации. Организация «Отцы рядом» требует немедленного пересмотра дела Чекалина и обеспечения его прав. Если есть ребенок, то должна быть отсрочка, как и для матерей. Мы будем бороться за справедливость и защиту интересов детей, — сказал Курбаков.

Ранее Чекалин сказал своим детям, что может не вернуться с судебного заседания по делу о выводе 250 млн рублей в ОАЭ. По его словам, дочь и сыновья расплакались.