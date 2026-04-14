Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 10:55

«Отцы рядом» призвали отсрочить отбывание наказания для экс-супруга Лерчек

Артем Чекалин Артем Чекалин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Юрист, председатель организации «Отцы рядом» и член ЛДПР Иван Курбаков призвал отсрочить наказание в виде 7,6 года колонии общего режима для бывшего супруга блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артема Чекалина. В беседе с NEWS.ru он отметил, что в первую очередь осужденный является отцом, в то время как у матери его детей диагностирован рак последней стадии.

Чекалин — в первую очередь отец. У матери его детей диагностирован рак последней стадии. В таких условиях лишать его опеки неправильно. Как можно игнорировать, что он — единственный здоровый родитель, способный заботиться о детях? Мы требуем исключить из диспозиции статьи 82 УК РФ (Отсрочка отбывания наказания) фразу «являющемуся единственным родителем» в отношении отцов. Это необходимо для ликвидации дискриминации. Организация «Отцы рядом» требует немедленного пересмотра дела Чекалина и обеспечения его прав. Если есть ребенок, то должна быть отсрочка, как и для матерей. Мы будем бороться за справедливость и защиту интересов детей, — сказал Курбаков.

Ранее Чекалин сказал своим детям, что может не вернуться с судебного заседания по делу о выводе 250 млн рублей в ОАЭ. По его словам, дочь и сыновья расплакались.

Общество
блогеры
Артем Чекалин
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.