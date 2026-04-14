14 апреля 2026 в 10:54

Агент СБУ рассказал ФСБ правду о готовящемся теракте

Задержанный за подготовку теракта против силовика во всем сознался

Задержанный гражданин Украины признался в участии в подготовке теракта против высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России. Он также сообщил, что не смог покинуть территорию России, поскольку его куратор из СБУ перестал выходить на связь.

В марте 2025 года <...> завербован сотрудником СБУ по имени Антон для проведения террористического акта на территории Российской Федерации, на что я согласился. В декабре 2025 года я был переброшен на территорию Российской Федерации. Позже мне был передан подложный паспорт и координаты с взрывчаткой, откуда я ее забрал, — сообщил задержанный.

Сегодня, 14 апреля, в Москве сотрудники ФСБ задержали троих человек, которых подозревают в участии в подготовке теракта против высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. Среди них оказались украинский военнослужащий, гражданин Молдавии и 17-летний гражданин России. Следствие считает, что все они действовали по заданию СБУ.

В сети также опубликованы кадры задержания сотрудника администрации Мариуполя, которого подозревают в государственной измене. Мужчина мог передавать украинским спецслужбам сведения о расположении подразделений ВС РФ.

Россия
Украина
ФСБ
теракты
