Задержание сотрудника администрации Мариуполя за госизмену попало на видео

В Сети появились кадры задержания сотрудника администрации Мариуполя по подозрению в государственной измене. По данным пресс-службы ФСБ, которые приводит ТАСС, мужчина предположительно передавал спецслужбам Киева данные о дислокациях ВС РФ.

На видеозаписи можно увидеть, как мужчину ведут под руки люди в форме. Перед этим ему показали документы и озвучили подозрения в госизмене.

Ранее стало известно, что силовики задержали «мэра-недельку» — речь идет о временно исполняющем обязанности главы Нововоронежа Юрии Черенкове. Чиновник получил эту должность в начале месяца, 1 апреля. По предварительной информации, Черенков был пойман на подкупе. Возбуждено дело о получении взятки в крупном размере.

До этого Верховный суд Крыма приговорил жительницу Московской области к 18 годам колонии общего режима за государственную измену. По данным следствия, женщина осуществляла шпионаж в интересах Киева. Ее действия квалифицировали по ст. 275 УК РФ (госизмена в виде шпионажа).