10 апреля 2026 в 13:54

Задержание сотрудника администрации Мариуполя за госизмену попало на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Сети появились кадры задержания сотрудника администрации Мариуполя по подозрению в государственной измене. По данным пресс-службы ФСБ, которые приводит ТАСС, мужчина предположительно передавал спецслужбам Киева данные о дислокациях ВС РФ.

На видеозаписи можно увидеть, как мужчину ведут под руки люди в форме. Перед этим ему показали документы и озвучили подозрения в госизмене.

Ранее стало известно, что силовики задержали «мэра-недельку» — речь идет о временно исполняющем обязанности главы Нововоронежа Юрии Черенкове. Чиновник получил эту должность в начале месяца, 1 апреля. По предварительной информации, Черенков был пойман на подкупе. Возбуждено дело о получении взятки в крупном размере.

До этого Верховный суд Крыма приговорил жительницу Московской области к 18 годам колонии общего режима за государственную измену. По данным следствия, женщина осуществляла шпионаж в интересах Киева. Ее действия квалифицировали по ст. 275 УК РФ (госизмена в виде шпионажа).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский ввел санкции против Швыдкого и участников Венецианской биеннале
Ребенок-инвалид умер после «лечебного» питания под Екатеринбургом
Автоэксперт оценил, как повлияет на получение прав новый рейтинг автошкол
«Невозможно уничтожить»: в Иране обратились к врагам после ударов по вузам
Климатолог предрек погодные аномалии этим летом
Scally Milano сбежал с концерта в Ташкенте без объяснений
Останина ответила на слова экс-главы Пушкинского музея о зумерах
Выпущенный 360.ru фильм-расследование «Схема» посвятили жертвам мошенников
Останина обозначила связь между подростковой преступностью и миграцией
В ГД объяснили смысл закона об ограничении освещения нападений на школы
Эмиссар Хаменеи высказался о ведении платы за проход через Ормузский пролив
«Тупиковый путь»: Останина о снижении возраста уголовной ответственности
Сеть магазинов «Строительный двор» закрыла четверть торговых точек
Звезда «Реальных пацанов» намерен пойти в политику
Легкий самолет ВВС Франции потерпел крушение
Стало известно, почему собаки так любят лежать на вещах хозяев
«Старается жить жизнь»: Чекалин рассказал о состоянии Лерчек
Ученый рассказал о достижениях российской космической отрасли
Тело погибшего извлекли из-под завалов во Владикавказе
«Нет пощады убийцам»: аналитик обратился к студенткам и вдовам бойцов ВСУ
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

