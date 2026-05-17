США призвали не отмахиваться от Украины ради России и Европы

Конфронтация Евросоюза и России может перерасти в разрушительный конфликт, предупредил экс-директор ЦРУ по анализу РФ, директор по глобальной стратегии в Институте Куинси Джордж Биб в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена. По словам эксперта, в Вашингтоне считают, что европейские страны не стремятся к миру на Украине, не готовы к компромиссам и выступают за усиление давления.

Я твердо убежден, что в интересах Америки — способствовать достижению компромиссного урегулирования конфликта на Украине. Если мы этого не сделаем и фактически переложим этот конфликт на Европу, сократив свое участие, то, на мой взгляд, резко возрастет риск начала чрезвычайно разрушительного конфликта между Европой и Россией, — считает он.

Ранее сообщалось, что решение ЕС сократить импорт стали и ввести пошлины ударит по экспортным доходам Украины. Украинские чиновники прогнозируют убыток в €1 млрд. ЕК, в свою очередь, пообещала учесть сложную ситуацию в стране и предоставить Киеву особую квоту.

До этого украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Париж готов работать над усилением противобаллистической защиты и ПВО Украины. Он также подтвердил проведение переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.