Женщину отправили в колонию на 22 года за покушение на чиновника в ДНР

Женщину отправили в колонию на 22 года за покушение на чиновника в ДНР Россиянку приговорили к 22 годам тюрьмы за покушение на сотрудника ГУ ФСИН

Суд приговорил к 22 годам лишения свободы женщину, которая по заданию СБУ пыталась взорвать начальника Главного управления ФСИН России по ДНР, сообщает ТАСС. Она планировала совершить теракт, установив самодельное взрывное устройство.

Подсудимая незаконно перевезла СВУ к подъезду дома и установила между лавочкой и мусорным баком, а также привела в действие взрывное устройство в момент передвижения в непосредственной близости с ним начальника ГУ ФСИН России по ДНР, — сказала судья.

Ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали троих человек, которых подозревают в участии в подготовке теракта против высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. Следствие считает, что они действовали по указанию СБУ. В настоящее время с фигурантами проводятся следственные мероприятия.

До этого ФСБ России также сорвала подготовку другого теракта, целью которого должен был стать один из руководителей администрации Курской области. Нападение готовил 50-летний уроженец Украины по указанию Главного управления разведки Минобороны Украины.