06 апреля 2026 в 09:53

ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника

Силовики задержали готовившего покушение на курского чиновника террориста

ФСБ РФ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сотрудники ФСБ России предотвратили террористический акт, целью которого должен был стать один из руководителей администрации Курской области, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. Нападение готовил 50-летний уроженец Украины, действовавший по прямому указанию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Фигурант задержан сотрудниками ФСБ России при попытке изъятия из тайника взрывного устройства, оснащенного поражающими элементами, — подчеркнули в ЦОС ФСБ.

Установлено, что злоумышленник вел скрытую слежку за зданием регионального правительства, фиксируя маршруты передвижения чиновников и выбирая оптимальное место для установки бомбы. Все собранные фото- и видеоматериалы он оперативно передавал своему куратору через мессенджер Telegram. Преступный замысел был сорван в момент перехода к активной фазе, когда подозреваемый отправился забирать компоненты для взрывчатки.

Ранее ФСБ предотвратила в Москве теракт в отношении одного из высокопоставленных руководителей правоохранительной системы. Злоумышленники планировали дистанционно совершить взрыв при посещении им бизнес-центра.

