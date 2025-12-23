Последний шанс Долиной, блокировка WhatsApp, ВСУ разорены: что дальше

Зеленский фактически признает скорый крах ВСУ, блокировка WhatsApp продолжается, а Мосгорсуд может вновь встать на сторону Долиной — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Зеленский признал — крах ВСУ близок

Президент Украины признал, что после окончания конфликта с Россией страна не сможет поддерживать 800-тысячную армию. Это заявление, как пишет китайское издание Sohu, свидетельствует о серьезных финансовых проблемах Киева. По данным агентства, украинская инициатива по переговорам теперь фактически «похоронена».

«Зеленский теперь говорит, что не может содержать армию, что равносильно молчаливому принятию жестокой реальности — переговорная инициатива Украины уже давно убита ситуацией на поле боя», — сказано в публикации.

Как отмечает автор, украинское руководство постепенно утрачивает возможность самостоятельных решений. На фоне военного преимущества Москвы Киев, вероятно, придет к необходимости согласия на российские условия мира, добавил он.

Вместе с тем Зеленский заявил и о том, что уже подготовлен базовый проект документов по урегулированию ситуации на Украине. Президент отметил, что документ включает около 20 пунктов плана и выглядит достаточно проработанным, хотя и не лишен недостатков.

«Есть 20 пунктов плана — наверно, там не все идеально, но этот план есть», — сказал глава Украины.

Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

В Службе внешней разведки России уверены — на сегодняшний день нет ни одного варианта урегулирования конфликта на Украине на условиях, озвученных Зеленским. Там отметили, что украинские дипломаты за рубежом осведомлены об этом.

«В силу профессиональной деятельности они хорошо осведомлены об отсутствии вариантов завершения кризиса вокруг Украины на условиях В. Зеленского», — говорится в заявлении.

Продолжает Зеленский и до сих пор давить на жалость: на днях он заявил, что Украине не хватает дронов-перехватчиков. По его словам, производители не могут покрыть потребности страны. Он также заявил о проблемах с пополнением запасов зенитно-ракетных комплексов, включая американские системы Patriot. В настоящее время Украина эксплуатирует различные системы ПВО, такие как NASAMS, IRIS-T и HAWK, однако столкнулась с отсутствием лицензий на производство боеприпасов для них.

«Партнеры придерживают и не передают системы ПВО. Сложно с системами Patriot PAC-3. Их 55—60 в год всего производят американские партнеры. Но я знаю, что они работают над увеличением объемов производства, не буду говорить детали, даже работают с европейскими партнерами. Этот вопрос я поднимал еще во время бывшей администрации США, а также нынешней», — заявил Зеленский.

Тем временем США видят, что Киеву будет еще хуже — причина заключается в отказе Евросоюза от конфискации замороженных российских активов. Издание Politico уверено, что это решение лишает Украину гарантированного финансирования и ставит под угрозу ее военные возможности — выделенного кредита в €90 млрд будет недостаточно для поддержания боеспособности Киева.

«Проще говоря, Украине будет нужно от Европы гораздо больше, и блоку будет все сложнее это обеспечить», — сказано в статье.

ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM

Война WhatsApp и Роскомнадзора

Россияне продолжают массово жаловаться на проблемы в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит американской корпорации Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). По данным сервиса «Сбой.рф», 23 декабря зарегистрировано 2047 жалоб, downdetector.su пишет о 656 претензиях. Больше всего жалоб на неполадки поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Воронежской, Владимирской областей, Крыма и Краснодарского края.

В Роскомнадзоре неустанно повторяют — работа мессенджера в России будет и дальше ограничиваться. В ведомстве пояснили, что, если владельцы сервиса не выполнят требования российского законодательства, он будет окончательно заблокирован в стране. Его, как считают в Роскомнадзоре, используют для организации терактов и мошенничеств.

«Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено. В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — говорится в сообщении.

WhatsApp, в свою очередь, заявил о намерении бороться за своих пользователей в России. В компании подчеркнули, что платформой в стране пользуются более 100 млн человек и она глубоко интегрирована в жизнь сообществ.

«WhatsApp глубоко укоренился в жизни каждого сообщества в стране — от родительских и рабочих групп до чатов друзей, соседей и дальних родственников в российских регионах. Мы намерены бороться за наших пользователей», — сообщил представитель мессенджера.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Долина выйдет победителем?

Мосгорсуд может повторно поддержать позицию певицы Ларисы Долиной в спорном деле о квартире, несмотря на то, что Верховный суд РФ ранее признал собственницей покупательницу Полину Лурье. Как заявила адвокат Нина Еременко, суд может вынести решение в пользу артистки, но с учетом всех ранее допущенных ошибок и указаний вышестоящей инстанции.

«Это важно, потому что просто так дополнительные экспертизы не назначают. Если бы дело шло к формальному подтверждению прежних выводов, в этом не было бы необходимости. <…> Сейчас складывается ощущение, что все уже решено. Но это не так. Это дело еще живое, и за ним действительно стоит внимательно следить», — полагает Еременко.

Юрист подчеркнула, что повторная психолого-психиатрическая экспертиза вновь зафиксировала, что Долина пребывала в состоянии эмоциональной нестабильности — испытывала страх, стресс и находилась в заблуждении при подписании договора купли-продажи. Адвокат выразила уверенность, что сторона защиты будет аргументировать позицию тем, что Лурье нарушила принцип должной осмотрительности при оформлении сделки.

Народное недовольство тем временем приобрело большие масштабы — на недавнем концерте «Рождество с Григорием Лепсом» артистке даже не аплодировали. По мнению продюсера Павла Рудченко, сейчас народная артистка переживает острую фазу недовольства своего зрителя. Он добавил, что Долина является «токсичным артистом», поэтому ее не готовы приглашать на корпоративы. Свидетельствуют об этом и результаты исследования: она не вошла в рейтинг артистов с самыми высокими гонорарами за выступления на новогодних корпоративах. В топ-5 вошли «Ленинград», Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Леонид Агутин и Любовь Успенская.

