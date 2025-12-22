«План есть»: Зеленский заявил о подготовке документов по миру на Украине

Базовый проект документов по урегулированию ситуации на Украине подготовлен, заявил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, документ выглядит достаточно достойно и содержит около 20 пунктов плана, не являясь, однако, идеальным, сообщает издание «Страна.ua».

Ночью из США возвращается наша переговорная группа, утром у меня будет доклад по результатам встречи в Майами. Все возможное, что можно было сделать для первых драфтов, уже есть. Есть 20 пунктов плана — наверно, там не все идеально, но этот план есть, — сказал глава Украины.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не поддерживает идею временного прекращения огня. По его словам, Москва стремится к прочному миру, основанному на договоренностях, которые устранят коренные причины кризиса и обеспечат гарантии конституционного устройства страны.

Кроме того, в Службе внешней разведки России заявили, что на данный момент не существует ни одного варианта урегулирования кризиса на Украине на условиях, которые озвучил Зеленский. Там также отметили, что зарубежные украинские дипломаты знают об этой позиции.