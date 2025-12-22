Новый год-2026
Разведка назвала невыполнимыми условия Зеленского для завершения конфликта

На сегодняшний день нет ни одного варианта урегулирования конфликта на Украине на условиях, озвученных президентом Владимиром Зеленским, сообщили в Службе внешней разведки России. Там отметили, что украинские дипломаты за рубежом осведомлены об этом.

В силу профессиональной деятельности они хорошо осведомлены об отсутствии вариантов завершения кризиса вокруг Украины на условиях В. Зеленского, — говорится в заявлении.

В разведке добавили, что украинские дипломаты также видят разлад среди западных спонсоров Киева. В особенности это проявляется на фоне желания президента США Дональда Трампа сократить поддержку. Уточняется, что большая часть работников украинского дипкорпуса на Западе твердо настроена не возвращаться на родину после завершения срока командировки.

В ходе большой пресс-конференции и прямой линии президент России Владимир Путин признал, что хозяин Белого дома предпринимает серьезные усилия для решения украинского конфликта. Глава государства посчитал намерения Трампа искренними.

