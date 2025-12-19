Глава Белого дома Дональд Трамп предпринимает серьезные усилия для решения украинского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, которая проходит в Гостином дворе. Глава государства считает намерения американского лидера искренними.
Президент Трамп предпринимает серьезные усилия по завершению этого конфликта. <…> Он делает, на мой взгляд, это абсолютно искренне, — сказал Путин.
Ранее Трамп вновь заявил о необходимости быстрых решений со стороны Украины в мирном процессе. Глава Белого дома объяснил свою позицию опасениями, что Москва якобы может пересмотреть свои условия. Трамп подтвердил, что стороны приближаются к определенному пониманию, однако подчеркнул фактор времени как критически важный.
В свою очередь директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин отметил, что Украина и Европа пытаются уклониться от справедливых компромиссов, которые предполагает мирный план Трампа. Он добавил, что Киев и Брюссель не стали следовать здравому смыслу.