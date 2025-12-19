Новый год-2026
19 декабря 2025 в 14:06

Путин оценил усилия Трампа по разрешению украинского конфликта

Путин: Трамп предпринимает серьезные усилия для решения конфликта на Украине

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Глава Белого дома Дональд Трамп предпринимает серьезные усилия для решения украинского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, которая проходит в Гостином дворе. Глава государства считает намерения американского лидера искренними.

Президент Трамп предпринимает серьезные усилия по завершению этого конфликта. <…> Он делает, на мой взгляд, это абсолютно искренне, — сказал Путин.

Ранее Трамп вновь заявил о необходимости быстрых решений со стороны Украины в мирном процессе. Глава Белого дома объяснил свою позицию опасениями, что Москва якобы может пересмотреть свои условия. Трамп подтвердил, что стороны приближаются к определенному пониманию, однако подчеркнул фактор времени как критически важный.

В свою очередь директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин отметил, что Украина и Европа пытаются уклониться от справедливых компромиссов, которые предполагает мирный план Трампа. Он добавил, что Киев и Брюссель не стали следовать здравому смыслу.

