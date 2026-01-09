США захватили еще один танкер: что известно, под каким флагом шло судно

США проводят операцию по захвату танкера Olina в Карибском море, пишет Reuters. Что известно, под каким флагом шло судно, при чем здесь венесуэльская нефть?

США захватили еще один танкер: что известно

Береговая охрана США «находится в процессе захвата» танкера Olina у Тринидада и Тобаго, сообщило агентство со ссылкой на американского чиновника. Это уже пятый подобный перехват судна за последние недели в рамках усилий Вашингтона по контролю за экспортом венесуэльской нефти.

Согласно публичной судоходной базе данных Equasis, танкер Olina шел под флагом Восточного Тимора. Ранее судно выходило из территориальных вод Венесуэлы и вернулось в этот район.

Источник уточнил, что танкер отплыл из Венесуэлы на прошлой неделе после захвата президента страны Николаса Мадуро американским спецназом. Судно было полностью загружено нефтью. Возвращалось оно также полностью загруженным.

В январе 2025 года этот же танкер под названием Minerva M. попал под санкции США. Вашингтон обозначил судно как часть «теневого флота».

The Wall Street Journal также пишет о захвате Olina со ссылкой на официальных лиц и компанию Vanguard, которая занимается отслеживанием судов. Газета утверждает, что танкер ранее попал под американские санкции из-за транспортировки российской нефти.

Что стало с россиянами из экипажа танкера «Маринера»

Президент США Дональд Трамп решил освободить двух россиян из экипажа танкера «Маринера», имеющего приписку в порту Сочи, ранее задержанного американцами. МИД России приступил к работе по возвращению граждан на родину.

Берег Венесуэлы Фото: Uwe Kraft/imageBROKER.com/Global Look Press

«Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США», — заявили в дипведомстве.

Береговая охрана США задержала танкер «Маринера» 7 января в Северной Атлантике за «нарушение режима американских санкций». Изначально судно ходило под флагом Панамы и носило название Bella 1. Танкер пытался подойти к берегам Венесуэлы в условиях блокады, объявленной Трампом в декабре 2025 года. После ухода от берегов Южной Америки судно стала преследовать береговая охрана США.

В СМИ писали, что экипаж нарисовал на борту танкера российский флаг и сменил название на «Маринера». Судно с таким названием, которое находится под санкциями Минфина США, появилось в российском реестре, утверждают источники.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что танкер вывесил российский флаг, чтобы обойти американские санкции. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, озвученным ранее, экипаж «Маринеры» может быть доставлен в Штаты для судебного преследования.

8 января МИД России заявил, что обвинения в плавании «под ложным флагом» несостоятельны, так как 24 декабря 2025 года танкер законно получил временное разрешение ходить под государственным флагом РФ, о чем были проинформированы американские власти.

Россия не только не давала согласия на преследование судна, которое продолжалось несколько недель, но и выражала официальный протест, подчеркнул в дипведомстве. В МИД назвали захват танкера грубейшим нарушением основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства и существенным ущемлением законных прав и интересов судовладельца.

МИД РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский Минтранс расценивает действия США как нарушение конвенции ООН, согласно которой запрещено задерживать в открытом море суда, зарегистрированные в международно признанных юрисдикциях.

