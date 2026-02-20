Раскрыто, кто победил на Олимпиаде в женском одиночном катании

Американская фигуристка Алиса Лью взяла золото Олимпийских игр в Италии в женском одиночном катании. 20-летняя спортсменка набрала 226,79 балла по сумме программ (76,59 балла за короткую программу + 150,20 за произвольную программу).

Второе место на соревнованиях, которые прошли в Милане, заняла представительница Японии Каори Сакамото — 224,90 (77,23 + 147,67). Третьей стала японка Ами Накаи — 219,16 (78,71 + 140,45).

Тем временем российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх в Италии в женском одиночном катании. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 214,53 балла). При этом Петросян уже трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России.

Ранее серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова заявила, что исполнение короткой программы на Олимпийских играх принесло Петросян достойные баллы, а само выступление было прекрасным. При этом для успешной борьбы за медали по итогам произвольного проката спортсменке потребуется нечто особенное, своего рода секретное оружие, полагает ее коллега.