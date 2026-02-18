Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 03:09

«Загадала желание»: Петросян раскрыла, какие баллы мечтала получить на ОИ

Петросян позитивно прокомментировала оценки судей за свою программу на ОИ

Аделия Петросян Аделия Петросян Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Российская фигуристка Аделия Петросян заявила ТАСС, что ее устраивают оценки от судей за короткую программу на Олимпиаде. Она отметила, что примерно эту цифру и загадывала перед выступлением — 72,89 балла.

Хорошие, я примерно столько и попросила, когда загадала желание, — от 72 до 74, получилось посередине, — сказала Петросян.

В короткой программе Петросян выступила под вторым стартовым номером сразу после белоруски Виктории Сафоновой. Петросян исполнила двойной аксель, тройной лутц и тройной флип + тройной тулуп. В ее заявке отсутствовал элемент ультра-си — тройной аксель. Аделия представила короткую программу под попурри песен Майкла Джексона.

До этого фигурист Михаил Шайдоров принес Казахстану историческую победу в мужском одиночном катании. После короткой программы он занимал лишь пятое место, но блестящий произвольный прокат позволил ему подняться на высшую ступень пьедестала. Его победа стала одной из главных сенсаций олимпийского турнира фигуристов.

Олимпиада
фигуристки
спортсмены
судьи
