Российская фигуристка впервые вышла на тренировку на Олимпиаде-2026 Фигуристка Петросян вышла на тренировку на ОИ-2026 с наставником Глейхенгаузом

Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян впервые вышла на тренировку олимпийского турнира в Италии. Спортсменка появилась на льду в сопровождении тренера-хореографа Даниила Глейхенгауза.

В короткой программе Петросян выступит под вторым стартовым номером. Россиянка выйдет на лед в 20:59 мск сразу после белоруски Виктории Сафоновой. Петросян планирует исполнить двойной аксель, тройной лутц и тройной флип + тройной тулуп. В ее заявке отсутствует элемент ультра-си — тройной аксель. Не исключено, что подопечная Этери Тутберидзе все-таки заявит его в выступление. Аделия представит короткую программу под попурри песен Майкла Джексона.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что фигуристам, выходящим на лед в числе первых, судьи, как правило, не ставят высокие баллы.

До этого фигурист Михаил Шайдоров принес Казахстану историческую победу в мужском одиночном катании. После короткой программы он занимал лишь пятое место, но блестящий произвольный прокат позволил ему подняться на высшую ступень пьедестала.