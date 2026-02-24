Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 09:18

Аналитик назвал попытки «отмены» России в спорте «мелочными и по-детски»

Экс-судья из Нью-Джерси Наполитано заявил о политизации международного спорта

Российские спортсмены во время парада атлетов на церемонии закрытия XXV зимних Олимпийских игр на исторической «Арене ди Верона» в Вероне Российские спортсмены во время парада атлетов на церемонии закрытия XXV зимних Олимпийских игр на исторической «Арене ди Верона» в Вероне Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Коллективный Запад ведет себя «мелочно и по-детски», пытаясь «отменять» Россию, в том числе в спорте и на Олимпийских играх, заявил в интервью ТАСС американский аналитик и блогер, бывший член верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано. Он осудил практику недопуска российских спортсменов к международным соревнованиям и назвал подобные решения политизированными.

Наполитано заявил, что российские спортсмены должны были получить возможность выступить на недавно завершившихся или завершающихся Олимпийских играх в Милане.

Считаю, что это очень мелочно и по-детски. Вероятно, в связи с давлением со стороны американцев, направленным на то, чтобы не допускать россиян. В случае с Паралимпийскими играми тем более следует давать этим молодым спортсменам все возможности состязаться с коллегами за рубежом, учитывая, через что они прошли, — сказал блогер.

Наполитано также отметил, что президент США Дональд Трамп любит спорт и согласен с такой точкой зрения. Но американский лидер не хочет публично говорить об этом и вызывать на Западе возмущение.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены опередили в медальном зачете украинских благодаря серебру Филиппова в ски-альпинизме. При этом делегация РФ насчитывает всего 13 атлетов, выступающих в нейтральном статусе, тогда как Украину представляют 46 участников.

российские спортсмены
спорт
Олимпийские игры
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о «цифровом рабстве» Европы
Пьяный житель Приморья сжег возлюбленную заживо из ревности
Канада вызвала представителей OpenAI из-за дела о стрельбе в школе
Стало известно о боевом «накале» на севере ДНР
МВД предупредило об опасном чат-боте, маскирующемся под ФНС
Захарова: мир закрыл глаза на нарушения Киевом Договора о дружбе с Россией
Мошенники придумали новую схему обмана с соседскими чатами
Самый дорогой авианосец США затопило фекалиями у берегов Ирана
Синоптик раскрыл, когда в Москве наступит настоящая весна
Россиянина задержали на 15 суток за логотип Instagram
Владельцы собак забили тревогу из-за нашествия догхантеров
Словакия потребовала от ЕК проинспектировать газопровод «Дружба»
Канадские авиакомпании приняли одно решение на фоне беспорядков в Мексике
Аналитик назвал попытки «отмены» России в спорте «мелочными и по-детски»
В Пермском крае суд вынес решение по делу об отравлении 87 человек в кафе
Найден неочевидный способ определить риск Альцгеймера на ранней стадии
Пассажиры остались без еды и воды при задержке рейса более чем на 10 часов
Мужчина из ревности сжег заживо свою знакомую
Тренер раскрыла неочевидное условие успешных занятий фитнесом
Россия «поставила мат» Японии в многолетнем споре за Курилы
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни
Общество

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.