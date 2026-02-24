Российские спортсмены во время парада атлетов на церемонии закрытия XXV зимних Олимпийских игр на исторической «Арене ди Верона» в Вероне

Аналитик назвал попытки «отмены» России в спорте «мелочными и по-детски» Экс-судья из Нью-Джерси Наполитано заявил о политизации международного спорта

Коллективный Запад ведет себя «мелочно и по-детски», пытаясь «отменять» Россию, в том числе в спорте и на Олимпийских играх, заявил в интервью ТАСС американский аналитик и блогер, бывший член верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано. Он осудил практику недопуска российских спортсменов к международным соревнованиям и назвал подобные решения политизированными.

Наполитано заявил, что российские спортсмены должны были получить возможность выступить на недавно завершившихся или завершающихся Олимпийских играх в Милане.

Считаю, что это очень мелочно и по-детски. Вероятно, в связи с давлением со стороны американцев, направленным на то, чтобы не допускать россиян. В случае с Паралимпийскими играми тем более следует давать этим молодым спортсменам все возможности состязаться с коллегами за рубежом, учитывая, через что они прошли, — сказал блогер.

Наполитано также отметил, что президент США Дональд Трамп любит спорт и согласен с такой точкой зрения. Но американский лидер не хочет публично говорить об этом и вызывать на Западе возмущение.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены опередили в медальном зачете украинских благодаря серебру Филиппова в ски-альпинизме. При этом делегация РФ насчитывает всего 13 атлетов, выступающих в нейтральном статусе, тогда как Украину представляют 46 участников.