Российский солдат спас сослуживца под обстрелом ВСУ Российский солдат Дэн закрыл собой сослуживца во время обстрела ВСУ

Военнослужащий армии России с позывным Дэн спас своего сослуживца во время обстрела со стороны украинской армии, сообщает издание «Регион 64» со ссылкой на рассказ солдата ВС РФ Александра Колесникова. По его словам, военный смог доставить раненного в безопасное место, прикрыв его собой. Получивший ранения мужчина выжил, его отправили в тыл для дальнейшего лечения.

Колесников уточнил, что Дэн проявил героизм в августе 2025 года. Тогда группа российских солдат попала под обстрел противника, в результате чего двое военнослужащих получили ранения. Одного их раненых успели вовремя эвакуировать, однако второй солдат попал под повторный обстрел. Именно его и вытащил Дэн.

[Раненого] пережгутовали, отправили в тыл, — рассказал Колесников.

Ранее в Минобороны сообщили, что российский боец, передвигаясь на гидроцикле, сумел уйти от преследования двух украинских FPV-дронов и минометного обстрела. Военный мотострелкового батальона должен был доставить сослуживца в островную зону Херсонской области.