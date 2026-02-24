Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 10:34

Российский солдат спас сослуживца под обстрелом ВСУ

Российский солдат Дэн закрыл собой сослуживца во время обстрела ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Военнослужащий армии России с позывным Дэн спас своего сослуживца во время обстрела со стороны украинской армии, сообщает издание «Регион 64» со ссылкой на рассказ солдата ВС РФ Александра Колесникова. По его словам, военный смог доставить раненного в безопасное место, прикрыв его собой. Получивший ранения мужчина выжил, его отправили в тыл для дальнейшего лечения.

Колесников уточнил, что Дэн проявил героизм в августе 2025 года. Тогда группа российских солдат попала под обстрел противника, в результате чего двое военнослужащих получили ранения. Одного их раненых успели вовремя эвакуировать, однако второй солдат попал под повторный обстрел. Именно его и вытащил Дэн.

[Раненого] пережгутовали, отправили в тыл, — рассказал Колесников.

Ранее в Минобороны сообщили, что российский боец, передвигаясь на гидроцикле, сумел уйти от преследования двух украинских FPV-дронов и минометного обстрела. Военный мотострелкового батальона должен был доставить сослуживца в островную зону Херсонской области.

СВО
раненые
герои
обстрелы
ВСУ
армия России
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителям Монголии пообещали дивиденды от экспорта угля
Британия расширила антироссийский санкционный список
«Вели по камерам»: криминалист о подрыве машины сотрудников ДПС в Москве
В ГД ответили, как расследование в отношении Дурова отразится на Telegram
«Показательный момент»: военэксперт о готовности наемников ВСУ сдать своих
Российских охранников нашли на захваченном Францией танкере
Аэропорт Ульяновска вернулся к работе
В Госдуме оценили идею разрешить временную регистрацию в апартаментах
Чиновников уволили после вечеринки с шашлыками в мэрии российского города
«Король губ» скончался после неудачной бьюти-процедуры
Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР
Наступление ВС РФ на Запорожье 24 февраля: ситуация у Гуляйполя и Орехова
Экс-премьер Украины назвал условие восстановления конституционного строя
В СВР указали на планы Лондона и Парижа по ядерному вопросу Украины
Редактор СМИ-иноагента попал в список разыскиваемых преступников
Показано место, где Зеленский скрывался два года
Российский «Опустошитель» восхитил журналистов одной деталью
Петербургский дворник рассказал о спасении выпавшего из окна мальчика
Раскрыто, почему сотрудники ДПС стали жертвами подрывника в Москве
Появились данные о полицейских, пострадавших при взрыве возле машины ДПС
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.