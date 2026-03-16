США потребуют от союзников по НАТО военные корабли

США намерены добиваться от союзников по НАТО отправки военных кораблей для обеспечения безопасности судоходства через Ормузский пролив, заявил в эфире Fox News американский постпред при Альянсе Мэтт Уитакер. По его словам, Вашингтон рассчитывает на более активное участие партнеров в подобных операциях.

США сейчас — мировая супердержава. Мы могли бы делать такое и сами. Но в то же время, если бы у нас были в равной степени сильные союзники, которые могли бы направить реальные силы, такие как военные корабли, в бой, это бы сделало нас сильнее. <…> Именно на этом мы будем настаивать тут, в НАТО, каждый день, — сказал Уитакер.

Ранее ключевые мировые державы отказались направлять свои военно-морские контингенты для патрулирования и охраны судов в Ормузском проливе в ответ на инициативу Вашингтона. В частности, о нежелании участвовать в предлагаемой США коалиции объявили Франция, Австралия, Китай и Япония. Великобритания также не проявила интереса к инициативе.

До этого отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что Соединенные Штаты не сумеют военной силой открыть Ормузский пролив. По мнению эксперта, попытка Вашингтона пойти на такой шаг обернется тяжелыми последствиями. Кроме того, Дэвис выразил сомнение в утверждениях президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон одерживает верх в ближневосточном противостоянии.