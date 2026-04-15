Энергодар полностью погрузился во тьму

В Энергодаре отключилось электричество из-за новой атаки ВСУ

В Энергодаре полностью отключилось электричество из-за новой атаки ВСУ, заявил глава города Максим Пухов в MAX. По его словам, критическая инфраструктура и соцобъекты работают за счет резервных дизель-генераторов. Мэр добавил, что запасов топлива в городе достаточно.

Очередная атака ВСУ привела к обесточиванию Энергодара, — написал Пухов.

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что на станции отключилась последняя линия внешнего энергоснабжения «Ферросплавная-1». Он отметил, что подача электроэнергии была восстановлена в течение нескольких часов. Из-за утраты связи с наружными источниками тока обеспечение электричеством внутренних систем объекта, критически важных для поддержания защищенности, было переведено на аварийные дизельные установки.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что все округа в регионе полностью или частично остались без электроснабжения. На местах работают энергетики и аварийные службы, ведутся восстановительные работы. К устранению последствий были привлечены энергетические и аварийные службы.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
