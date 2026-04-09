Олимпиада и Паралимпиада — 2026
09 апреля 2026 в 09:17

В Херсонской области произошло масштабное отключение света

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Херсонской области все округа полностью или частично остались без электроснабжения, сообщил в мессенджере MAX губернатор Владимир Сальдо. На местах работают энергетики и аварийные службы, ведутся восстановительные работы.

Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, — написал Сальдо.

К устранению последствий привлечены энергетические и аварийные службы. Специалисты проводят работы по восстановлению подачи электроэнергии и предпринимают меры для скорейшего возвращения электроснабжения потребителям.

Ранее Сальдо информировал об атаках БПЛА ВСУ, которые привели к человеческим жертвам. Женщина 1949 года рождения погибла после того, как дрон поразил легковой автомобиль в Малой Кардашинке, еще 12 человек получили ранения разной степени тяжести.

Сальдо также сообщал, что ВСУ нанесли удары по магазинам в Таврийске и Раденске. Кроме того, повреждения получили две хозяйственные постройки в Князе-Григоровке и пассажирский автобус в Каховке. Дома пострадали в Малых Копанях, Плодовом и Костогрызово. В Тарасовке был поврежден грузовой автомобиль, а в Каховке — пассажирский автобус.

«Такая красивая женщина»: в пермской школе почтили память убитого педагога
Росрыболовство допустило продление запрета на вылов воблы
Переболевшие новым штаммом COVID-19 пожаловались на странный симптом
Атака «Гераней» на сухогрузы с оружием для ВСУ попала на видео
Литовский чиновник поедет работать на Украину после вопроса «чей Крым»
Мигрант попытался отмазать земляков-нелегалов от депортации, но просчитался
В Херсонской области произошло масштабное отключение света
«Уже давно согласовано»: Трамп заявил о важных договоренностях с Ираном
Израильские ВВС нанесли 21 удар по деревням на юге Ливана
Мирная жительница пострадала при ударе БПЛА по Брянской области
Обычный чемодан скрыл страшную тайну расчлененного тела
Врач развеяла опасное заблуждение о заражении венерическими инфекциями
Ребенок чудом выжил после падения с огромной высоты в российском регионе
«Чайка» и «Ирбис» провели самый долгий матч в истории МХЛ
Большая часть Запорожской области погрузилась во тьму
Киев забрал поезда у гражданских и отдал их ВСУ
В Пермском крае началось прощание с убитой подростком учительницей
Врио директора школы попала под суд на Камчатке
Иностранец из тихого поселка оказался опасным пособником террористов
Бывший гендиректор Газманова ответит еще за 17 эпизодов мошенничества
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

