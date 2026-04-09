В Херсонской области произошло масштабное отключение света

В Херсонской области все округа полностью или частично остались без электроснабжения, сообщил в мессенджере MAX губернатор Владимир Сальдо. На местах работают энергетики и аварийные службы, ведутся восстановительные работы.

К устранению последствий привлечены энергетические и аварийные службы. Специалисты проводят работы по восстановлению подачи электроэнергии и предпринимают меры для скорейшего возвращения электроснабжения потребителям.

Ранее Сальдо информировал об атаках БПЛА ВСУ, которые привели к человеческим жертвам. Женщина 1949 года рождения погибла после того, как дрон поразил легковой автомобиль в Малой Кардашинке, еще 12 человек получили ранения разной степени тяжести.

Сальдо также сообщал, что ВСУ нанесли удары по магазинам в Таврийске и Раденске. Кроме того, повреждения получили две хозяйственные постройки в Князе-Григоровке и пассажирский автобус в Каховке. Дома пострадали в Малых Копанях, Плодовом и Костогрызово. В Тарасовке был поврежден грузовой автомобиль, а в Каховке — пассажирский автобус.