06 апреля 2026 в 11:54

В Херсонской области раскрыли последствия атак ВСУ

Сальдо: на Херсонщине из-за атак погибла женщина и 12 человек получили ранения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
За прошедшие выходные в Херсонской области зафиксировано несколько ударов беспилотников, приведших к человеческим жертвам, сообщил в МАХ губернатор Владимир Сальдо. Женщина 1949 года рождения погибла от удара дроном по легковому автомобилю в Малой Кардашинке, еще 12 человек получили ранения различной степени тяжести.

За минувшие выходные в результате террористических атак киевского режима погибла одна мирная жительница, 12 человек получили ранения, — написал Сальдо.

Утром 6 апреля пресс-служба Минобороны России проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 50 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край и акватории Азовского и Черного морей.

Кроме того, сообщалось, что в акватории Таганрогского залива при падении обломков украинского дрона был поврежден сухогруз. Как уточнил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, судно под иностранным флагом находилось в нескольких километрах от береговой линии.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Румынии призвали ЕС покончить с зависимостью от США в военной сфере
Мужчина перепутал газ с тормозом и насмерть сбил супругу
Россияне высказали свое отношение к заимствованию иностранных слов
Королевская семья Британии: новости, испытание Карла III для Уильяма и Кейт
«Не показывать прыть»: Лукашенко об одной из сторон в иранском конфликте
В Дагестане эвакуируют 119 пассажиров поездов
В Госдуме планируют исправить проблемы с водой в СНТ
Имущество обвиненного в коррупции российского замгубернатора арестовали
Стало известно об уроне нефтяного конкурента РФ от войны с Ираном
Платформа VK AdBlogger снизила порог входа в программы монетизации
DDoS-атаки на РФ выросли в десятки раз из-за слухов о блокировке Telegram
У школьницы из России диагностировали инсульт в 11 лет
Политолог предположил, что будет с Трампом в случае конфликта США с Кубой
Орбан намекнул на возможного виновника подрыва «Турецкого потока»
Почему не работает Telegram сегодня, 6 апреля: замедление, когда заблокируют
Сергеевка, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 6 апреля
Режим локальной ЧС ввели в микрорайоне Геленджика после атаки БПЛА
«Одноклассники» презентуют эксклюзивный видеопроект «Кухня с Дадали»
Юрист ответил, что грозит вытолкнувшему проводницу из поезда дебоширу
Лукашенко призвал ОДКБ быть аккуратнее в работе с одной страной СНГ
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

