В Херсонской области раскрыли последствия атак ВСУ Сальдо: на Херсонщине из-за атак погибла женщина и 12 человек получили ранения

За прошедшие выходные в Херсонской области зафиксировано несколько ударов беспилотников, приведших к человеческим жертвам, сообщил в МАХ губернатор Владимир Сальдо. Женщина 1949 года рождения погибла от удара дроном по легковому автомобилю в Малой Кардашинке, еще 12 человек получили ранения различной степени тяжести.

За минувшие выходные в результате террористических атак киевского режима погибла одна мирная жительница, 12 человек получили ранения, — написал Сальдо.

Утром 6 апреля пресс-служба Минобороны России проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 50 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край и акватории Азовского и Черного морей.

Кроме того, сообщалось, что в акватории Таганрогского залива при падении обломков украинского дрона был поврежден сухогруз. Как уточнил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, судно под иностранным флагом находилось в нескольких километрах от береговой линии.