ВСУ атаковали магазины в Херсонской области

ВСУ атаковали магазины в Таврийске и Раденске, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Кроме того, две хозпостройки в Князе-Григорьевке и пассажирский автобус в Каховке получили повреждения.

В Князе-Григорьевке повреждены две хозяйственные постройки и легковой автомобиль, в Таврийске и Раденске — здания магазинов, — написал Сальдо.

Также дома повреждены в Малых Копанях, Плодовом и Костогрызове. В Каховке повреждения получил пассажирский автобус, в Тарасовке — грузовой автомобиль.

Ранее глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук заявил, что беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус на остановке в Любимовке Херсонской области. По его словам, обошлось без пострадавших — пассажиры не успели зайти внутрь, а водитель вовремя покинул автобус.

Он отметил, что вместе с тем было атаковано село Коробки. Там из-за сброса боеприпаса с украинского дрона были повреждены линии электропередачи, и населенный пункт остался без электричества.