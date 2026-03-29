29 марта 2026 в 12:07

Раскрыты подробности удара ВСУ по пассажирскому автобусу

Мэр Филипчук: дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус на остановке в Любимовке

Беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус на остановке в Любимовке Херсонской области, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в Telegram-канале. По его словам, обошлось без пострадавших — пассажиры не успели зайти внутрь, а водитель вовремя покинул автобус.

Любимовка. Дрон целенаправленно наблюдал за автобусной остановкой. Как только автобус подъехал к остановке для посадки пассажиров — дрон спикировал. Залетел через стекло и взорвался. Водитель успел выскочить. Пассажиров в автобусе не было, — написал Филипчук.

Он отметил, что вместе с тем было атаковано село Коробки. Там из-за сброса боеприпаса с украинского дрона были повреждены линии электропередачи, и населенный пункт остался без электричества.

Также под ударом оказалось село Малокаховка, где фрагмент БПЛА упал на крышу частного дома. Саперам удалось оперативно обезвредить его. В селе Чернянка из-за сброса с дрона были повреждены два жилых дома. Во всех случаях обошлось без погибших и пострадавших.

Ранее стало известно, что мирные жители пострадали в результате атаки ВСУ на Брянскую область. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, БПЛА нанесли удар по селу Курковичи Стародубского муниципального округа.

