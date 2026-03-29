Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 марта 2026 в 12:02

Богомаз раскрыл последствия подлых ударов ВСУ

Богомаз: в результате атаки ВСУ пострадали мирные жители

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мирные жители пострадали в результате атаки ВСУ по Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, БПЛА нанесли удар по селу Курковичи Стародубского муниципального округа.

В результате подлых ударов укронацистов ранены мирные жители. ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Курковичи Стародубского муниципального округа, — уточнил Богомаз.

По словам губернатора, пострадали двое человек. Мужчин доставили в больницу, им оказывается помощь. Экстренные и оперативные службы работают на месте происшествия.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что над Брянском прогремели несколько мощных взрывов. По информации канала, системы ПВО отражали атаку украинских дронов. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Также 26 марта российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников в вечерние часы. По информации Минобороны РФ, за два часа над четырьмя регионами страны было уничтожено 36 украинских дронов самолетного типа.

Александр Богомаз
Брянская область
ВСУ
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.