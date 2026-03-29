Богомаз раскрыл последствия подлых ударов ВСУ

Мирные жители пострадали в результате атаки ВСУ по Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, БПЛА нанесли удар по селу Курковичи Стародубского муниципального округа.

В результате подлых ударов укронацистов ранены мирные жители. ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Курковичи Стародубского муниципального округа, — уточнил Богомаз.

По словам губернатора, пострадали двое человек. Мужчин доставили в больницу, им оказывается помощь. Экстренные и оперативные службы работают на месте происшествия.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что над Брянском прогремели несколько мощных взрывов. По информации канала, системы ПВО отражали атаку украинских дронов. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Также 26 марта российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников в вечерние часы. По информации Минобороны РФ, за два часа над четырьмя регионами страны было уничтожено 36 украинских дронов самолетного типа.