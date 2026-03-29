Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов над Брянском

Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов над Брянском SHOT: над Брянском прогремела серия взрывов, система ПВО отражает атаку дронов

Telegram-канал SHOT сообщил, что над Брянском прогремели несколько мощных взрывов. По мнению канала, системы ПВО отражают атаку украинских дронов. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали

Согласно информации SHOT, жители города сообщали о ярких вспышках и сильных звуках. Как пишет канал, первые взрывы прозвучали около 23:40 по московскому времени, сработали автомобильные сигнализации.

Ранее восемь беспилотников Вооруженных сил Украины были уничтожены над территорией Брянской области, передал губернатор региона Александр Богомаз. О пострадавших среди мирных жителей политик ничего не написал.

До этого украинские беспилотники нанесли удары по нескольким населенным пунктам Белгородской области. В результате атак пострадали трое мирных жителей, повреждены десятки автомобилей, частные дома и коммерческие объекты.

Кроме того, дроны ВСУ предприняли попытку атаки на промышленную зону Череповца. По словам губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, силы противовоздушной обороны отразили удар. На места падения обломков прибыли экстренные службы.