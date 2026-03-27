27 марта 2026 в 22:19

Трое мирных жителей пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области

Гладков: три человека получили ранения при атаках ВСУ на Белгородскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Украинские беспилотники нанесли удары по нескольким населенным пунктам Белгородской области. В результате атак пострадали трое мирных жителей, повреждены десятки автомобилей, частные дома и коммерческие объекты, написал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он сообщил о серии атак беспилотников, которые пришлись на Белгородский, Шебекинский, Грайворонский, Борисовский и Ракитянский округа. В селе Чайки Белгородского округа от детонации FPV-дрона пострадала женщина: у нее осколочное ранение спины и травматическая ампутация пальца. Мужчина, находившийся рядом, получил минно-взрывную травму. Оба госпитализированы. На месте атаки повреждены забор и две машины.

В селе Чайки Белгородского округа в результате детонации FPV-дрона у женщины осколочное ранение спины и травматическая ампутация пальца кисти, у мужчины — минно-взрывная травма. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения г. Белгорода, — сообщил губернатор.

В хуторе Церковном дрон атаковал автомобиль: мужчина получил множественные осколочные ранения. В Шебекинском округе повреждены микроавтобус и прицеп грузовика, в Новой Таволжанке уничтожен автомобиль.

В Грайворонском округе повреждены КамАЗ и «Газель», в Борисовском — выбиты окна в коммерческом здании и повреждены четыре машины. В хуторе Семейном огнем уничтожен автомобиль. Информация о последствиях уточняется.

Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили две воздушные цели в районе Балаклавского МО. Информации о пострадавших и разрушениях он не предоставил. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Трамп сломает зубы о Харк: как нефтяной маневр Ирана поможет победить США
Лавров связался с Ираном для проведения срочных переговоров
Полеты самолетов запретили над одним из российских городов
ПВО отразила атаку дронов ВСУ на Брянскую область
Трое мирных жителей пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области
ПВО уничтожила две воздушные цели над Севастополем
Раскрыто, что в США решили по наземной операции в Иране
Рубио поставил точку в вопросе гарантий безопасности для Украины
Рубио признался, что думает о диалоге с Россией
США сделали союзникам тревожное предупреждение
Рубио ответил на вопрос о новых переговорах по Украине
Стало известно, что Трамп думает об Иране
ВСУ переквалифицировали бойцов ПВО в пехоту с плачевным результатом
КСИР пообещал сокрушительный ответ Израилю и США за атаку на заводы
«Без понятия, откуда деньги»: где Лерчек взяла миллионы на новый бизнес
Родственники мобилизованных ВСУ идут на связь со спецслужбами
В Росавиации приняли решение о полетах над Израилем и Ираном
Военкомы ТЦК похитили женщину с ребенком
ВСУ признали начало боев за Славянск и Краматорск
Гутерриш принял важное решение по Ормузу на фоне угроз Трампа
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

