Трое мирных жителей пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области

Украинские беспилотники нанесли удары по нескольким населенным пунктам Белгородской области. В результате атак пострадали трое мирных жителей, повреждены десятки автомобилей, частные дома и коммерческие объекты, написал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он сообщил о серии атак беспилотников, которые пришлись на Белгородский, Шебекинский, Грайворонский, Борисовский и Ракитянский округа. В селе Чайки Белгородского округа от детонации FPV-дрона пострадала женщина: у нее осколочное ранение спины и травматическая ампутация пальца. Мужчина, находившийся рядом, получил минно-взрывную травму. Оба госпитализированы. На месте атаки повреждены забор и две машины.

В селе Чайки Белгородского округа в результате детонации FPV-дрона у женщины осколочное ранение спины и травматическая ампутация пальца кисти, у мужчины — минно-взрывная травма. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения г. Белгорода, — сообщил губернатор.

В хуторе Церковном дрон атаковал автомобиль: мужчина получил множественные осколочные ранения. В Шебекинском округе повреждены микроавтобус и прицеп грузовика, в Новой Таволжанке уничтожен автомобиль.

В Грайворонском округе повреждены КамАЗ и «Газель», в Борисовском — выбиты окна в коммерческом здании и повреждены четыре машины. В хуторе Семейном огнем уничтожен автомобиль. Информация о последствиях уточняется.

Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили две воздушные цели в районе Балаклавского МО. Информации о пострадавших и разрушениях он не предоставил. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.