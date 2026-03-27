ПВО уничтожила две воздушные цели над Севастополем

Средства противовоздушной обороны уничтожили две воздушные цели в районе Балаклавского МО, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Информации о пострадавших и разрушениях он не предоставил. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито 2 воздушных цели в районе Балаклавского МО. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что в ночь на 27 марта ПВО в Ленобласти уничтожила 36 украинских БПЛА. Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала. Оперативные службы работали на местах падения обломков.

До этого украинские дроны предприняли попытку атаки на промышленную зону Череповца. По словам губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, силы противовоздушной обороны отразили удар. На места падения обломков прибыли экстренные службы.