Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 22:00

ПВО уничтожила две воздушные цели над Севастополем

Развожаев: ПВО сбила две воздушные цели в районе Балаклавского МО в Севастополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Средства противовоздушной обороны уничтожили две воздушные цели в районе Балаклавского МО, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Информации о пострадавших и разрушениях он не предоставил. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито 2 воздушных цели в районе Балаклавского МО. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что в ночь на 27 марта ПВО в Ленобласти уничтожила 36 украинских БПЛА. Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала. Оперативные службы работали на местах падения обломков.

До этого украинские дроны предприняли попытку атаки на промышленную зону Череповца. По словам губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, силы противовоздушной обороны отразили удар. На места падения обломков прибыли экстренные службы.

ПВО
Севастополь
БПЛА
ВСУ
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп сломает зубы о Харк: как нефтяной маневр Ирана поможет победить США
Лавров связался с Ираном для проведения срочных переговоров
Полеты самолетов запретили над одним из российских городов
ПВО отразила атаку дронов ВСУ на Брянскую область
Трое мирных жителей пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области
ПВО уничтожила две воздушные цели над Севастополем
Раскрыто, что в США решили по наземной операции в Иране
Рубио поставил точку в вопросе гарантий безопасности для Украины
Рубио признался, что думает о диалоге с Россией
США сделали союзникам тревожное предупреждение
Рубио ответил на вопрос о новых переговорах по Украине
Стало известно, что Трамп думает об Иране
ВСУ переквалифицировали бойцов ПВО в пехоту с плачевным результатом
КСИР пообещал сокрушительный ответ Израилю и США за атаку на заводы
«Без понятия, откуда деньги»: где Лерчек взяла миллионы на новый бизнес
Родственники мобилизованных ВСУ идут на связь со спецслужбами
В Росавиации приняли решение о полетах над Израилем и Ираном
Военкомы ТЦК похитили женщину с ребенком
ВСУ признали начало боев за Славянск и Краматорск
Гутерриш принял важное решение по Ормузу на фоне угроз Трампа
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.