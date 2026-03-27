Стало известно, сколько дронов сбили при новой атаке ВСУ на Ленобласть Дрозденко: силы противовоздушной обороны сбили 36 БПЛА над Ленобластью

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на Ленинградскую область. Губернатор Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 36 дронов и объявил об отбое воздушной опасности.

Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. При отражении атаки уничтожено 36 БПЛА, — написал он.

По словам Дрозденко, средства ПВО сработали эффективно, все беспилотные летательные аппараты были уничтожены. Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала. Оперативные службы продолжают работу на местах падения обломков.

Ранее сообщалось, что ситуация в петербургском аэропорту Пулково была крайне напряженной. По состоянию на 05:00 по московскому времени число задержанных рейсов превысило 40, еще 23 борта были отправлены на запасные аэродромы.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов обратил внимание, что Украина пытается атаковать Ленинградскую область для срыва поставок российских нефтепродуктов за рубеж. Таким образом Киев пытается вызвать недоверие к Москве как к надежному торговому партнеру. ВСУ рассчитывают нанести «болезненный укол» для последующей пиар-акции.