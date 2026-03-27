27 марта 2026 в 07:01

Стало известно, сколько дронов сбили при новой атаке ВСУ на Ленобласть

Дрозденко: силы противовоздушной обороны сбили 36 БПЛА над Ленобластью

Фото: МО РФ
Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на Ленинградскую область. Губернатор Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 36 дронов и объявил об отбое воздушной опасности.

Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. При отражении атаки уничтожено 36 БПЛА, — написал он.

По словам Дрозденко, средства ПВО сработали эффективно, все беспилотные летательные аппараты были уничтожены. Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала. Оперативные службы продолжают работу на местах падения обломков.

Ранее сообщалось, что ситуация в петербургском аэропорту Пулково была крайне напряженной. По состоянию на 05:00 по московскому времени число задержанных рейсов превысило 40, еще 23 борта были отправлены на запасные аэродромы.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов обратил внимание, что Украина пытается атаковать Ленинградскую область для срыва поставок российских нефтепродуктов за рубеж. Таким образом Киев пытается вызвать недоверие к Москве как к надежному торговому партнеру. ВСУ рассчитывают нанести «болезненный укол» для последующей пиар-акции.

В России обновили правила диспансеризации женщин
Россиянка продала ношенные в бане трусы за десятки тысяч рублей
Обезоружили и захватили взвод ВСУ: успехи ВС РФ к утру 27 марта
Рой из почти 100 дронов атаковал Россию посреди ночи
Овечкин забросил три шайбы в матче НХЛ впервые за четыре месяца
Рютте уличили в заигрывании с Трампом и попытке прибиться к переговорам
«В четыре-пять раз»: Трамп подсчитал, была ли выгодной операция в Венесуэле
В Белоруссии создали мороженое со вкусом драника
Россиянам рассказали, какое поколение больше всего заботится о здоровье
Слухи о романе с Исаковой, дочь с ДЦП, мнение об СВО: где сейчас Бондарчук
Психолог дала совет парам, которые откладывают рождение детей
Защита Тимура Иванова вновь обжаловала приговор
Марш-бросок российских бойцов решил исход боя в зоне СВО
Коуч ответила, откуда на самом деле берется выгорание
Психолог рассказала, как «материнская изоляция» в декрете истощает женщину
Череповецкая промзона попала в центр атаки беспилотников
Пленный рассказал, как заключенных на Украине вынуждают идти на фронт
В Госдуме раскрыли важные для молодежи детали отчета правительства
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 марта
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

