Несколько десятков рейсов задержали в аэропорту Пулково Свыше 40 рейсов задерживаются в Пулково после введения ограничений

Ситуация в петербургском аэропорту Пулково продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 05:00 по московскому времени число задержанных рейсов превысило 40, еще 23 борта были отправлены на запасные аэродромы.

В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что задержаны на вылет более чем на два часа 43 рейса. Еще 23 рейса отменены, столько же — ушли на запасные аэродромы. Ограничения на работу аэропорта были введены ранее из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве региона.

Пассажирам, находящимся в аэропорту или планирующим вылет, рекомендуют следить за актуальной информацией на табло. Оперативные службы продолжают работу, аэропорт функционирует в режиме повышенной готовности.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов обратил внимание, что Украина пытается атаковать Ленинградскую область для срыва поставок российских нефтепродуктов за рубеж, чтобы вызвать недоверие к Москве как к надежному торговому партнеру. По его словам, Киев прощупывает слабые места противовоздушной обороны, рассчитывая нанести «болезненный укол» для последующей пиар-акции.