27 марта 2026 в 05:47

Несколько десятков рейсов задержали в аэропорту Пулково

Свыше 40 рейсов задерживаются в Пулково после введения ограничений

Аэропорт Пулково Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ситуация в петербургском аэропорту Пулково продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 05:00 по московскому времени число задержанных рейсов превысило 40, еще 23 борта были отправлены на запасные аэродромы.

В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что задержаны на вылет более чем на два часа 43 рейса. Еще 23 рейса отменены, столько же — ушли на запасные аэродромы. Ограничения на работу аэропорта были введены ранее из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве региона.

Ситуация в аэропорту на 05:00 по мск: задержаны на вылет более двух часов — 43 рейса, отменены на вылет — 23 рейса, на запасные аэродромы ушли — 23 рейса, — говорится в тексте.

Пассажирам, находящимся в аэропорту или планирующим вылет, рекомендуют следить за актуальной информацией на табло. Оперативные службы продолжают работу, аэропорт функционирует в режиме повышенной готовности.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов обратил внимание, что Украина пытается атаковать Ленинградскую область для срыва поставок российских нефтепродуктов за рубеж, чтобы вызвать недоверие к Москве как к надежному торговому партнеру. По его словам, Киев прощупывает слабые места противовоздушной обороны, рассчитывая нанести «болезненный укол» для последующей пиар-акции.

Пленный рассказал, как заключенных на Украине вынуждают идти на фронт
В Госдуме раскрыли важные для молодежи детали отчета правительства
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 марта
Несколько десятков рейсов задержали в аэропорту Пулково
В Израиле забили тревогу из-за возможного развала армии
Никите Джигурде — 65. Скандалы, рехаб, Волочкова: как сейчас живет шоумен
Судно с тайским флагом потерпело новую неудачу в Ормузском проливе
«Изобьют и подрежут деньги». ЧМ в США станет худшим в истории: причины
Что известно о способах продлить майские праздники в России
Личная жизнь, потеря ребенка, мнение об СВО: где сейчас Алика Смехова
РФ требует срочно обсудить проблемы Ирана на полях СБ ООН
Морское право — все: Иран блокирует Ормуз — Россия закроет Берингов пролив?
Трамп подготовил для расплачивающихся наличкой американцев сюрприз
В Госдуме предупредили о схемах мошенников с поликлиниками и СНИЛС
Россия люто накажет Прибалтику за дроны: как это будет — НАТО не поможет
Воссоединение «Чай вдвоем», соперничество с отцом: где сейчас Денис Клявер
Что известно о самых снежных регионах России в марте
В Кремле отреагировали на запрет трансгендеров в женском спорте
В России стандартизируют производство шариковых ручек
SHOT: украинские БПЛА третью ночь «прессуют» Ленинградскую область
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

