Самокатчик проигнорировал дорожные знаки и попал в больницу с ожогами В Петербурге самокатчик въехал в зону коммунальной аварии и получил ожоги

Мужчина на самокате пострадал при прорыве трубы с горячей водой на проспекте Тореза в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал 78.ru. Отмечается, что он получил ожоги 2-й степени и был доставлен в больницу.

36-летний петербуржец проехал в зону разлива горячей воды, проигнорировав предупреждения сотрудников «ТЭК СПб» и заградительный пост МЧС. В это время там шли работы.

Ранее в Москве на улице Молдагуловой произошел серьезный прорыв трубы, в результате которого горячая вода разлилась по проезжей части. Из-за коммунальной аварии пострадала девушка, которая получила термические ожоги ног и была экстренно госпитализирована.

До этого в московском районе Северное Чертаново из‑за прорыва трубы с горячей водой погиб охранник паркинга. Очевидцы утверждают, что пар был настолько густым, что почти ничего не было видно. Когда ворота открыли, он постепенно начал рассеиваться. На месте происшествия зафиксировали большие лужи. Температура в зоне прорыва составляла около 100 градусов Цельсия.