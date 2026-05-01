Три человека пострадали в ДТП с бензовозом и грузовиками под Петербургом

На трассе М-11 «Нева» в Тосненском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием бензовоза и трех грузовых автомобилей в ночь на 1 мая, сообщает телеканал «78». Пострадали три человека.

Авария произошла около 01:00 на 604-м километре магистрали. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и представители Госавтоинспекции. Пострадавшим оказали необходимую помощь, их состояние уточняется. Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось о ДТП с маршрутным такси малой вместимости и легковушкой Hyundai в Астрахани. По данным УМВД, из-за сильного удара маршрутка опрокинулась. Причиной аварии назвали выезд на красный сигнал светофора.

До этого при ДТП на юго-востоке Москвы автомобиль каршеринга вылетел в кювет и перевернулся. Четыре человека выпали из машины, один из них скончался. Пострадавших доставили в больницы, у двоих диагностировали тяжелые травмы, у третьего — ушиб головы. У машины смяло передний бампер.