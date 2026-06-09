Раскрыто, сколько человек утонули в Петербурге с начала мая

Раскрыто, сколько человек утонули в Петербурге с начала мая Семь человек погибли в реках и озерах с начала мая в Санкт-Петербурге

Шесть взрослых и один ребенок утонули в водоемах Петербурга с начала мая, сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам города Виктор Колесов на пресс-конференции в ТАСС. Он отметил, активный купальный сезон еще не начался, однако проблемы уже есть.

Уже есть трагические случаи на водных объектах. В Московском районе погиб ребенок в возрасте 11 лет, утонул. Родители не должны отпускать детей без присмотра, — подчеркнул он.

Колесов отметил, что среди погибших двое, скорее всего, утонули еще весной, а трое погибли, прыгнув с мостов ради экстрима. Он подчеркнул, что большинство несчастных случаев происходит из-за купания в запрещенных местах. Для предотвращения трагедий проводятся рейды, во время которых нарушителей выгоняют с пляжей.

Ранее управление Следственного комитета России по Ленинградской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели 16-летнего подростка. Он утонул накануне в Колтушском озере во Всеволожском районе.

До этого в акватории реки Волхов в Ленинградской области утонула 14-летняя девочка. Несколько несовершеннолетних пошли купаться без разрешения взрослых.