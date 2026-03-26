26 марта 2026 в 18:13

Военэксперт объяснил ярое желание ВСУ наносить мощные удары по Ленобласти

Украина пытается атаковать Ленинградскую область для срыва поставок российских нефтепродуктов за рубеж, чтобы вызвать недоверие к Москве как к надежному торговому партнеру, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Киев прощупывает слабые места противовоздушной обороны, рассчитывая нанести «болезненный укол» для последующей пиар-акции.

Атаки ВСУ на Ленинградскую область осуществляются по причине того, что, во-первых, там портовые сооружения: оттуда можно осуществлять экспорт нефтепродуктов и других материалов за рубеж. Даже Белоруссия имеет там свой причал, который позволяет экспортировать грузы в другие страны. Основная цель Украины — сорвать поставки и исполнение контрактов, вызвать штрафные санкции и недоверие к России как к торговому партнеру. Кроме того, идут атаки и на какие-то военные объекты. Противник прощупывает ПВО, ищет слабые места, чтобы потом попытаться прорваться и нанести болезненный укол для последующей пиар-акции, — пояснил Кнутов.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что силы противовоздушной обороны сбили над регионом 33 беспилотника. По его словам, в порту Усть-Луга произошло возгорание.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп принял решение по антироссийским санкциям
В США раскрыли, что фиксируют в Персидском заливе
Раскрыто, чем отказ Индии от доллара в нефтеторговле опасен для США
В правительстве раскрыли, какие шаги в сфере ИИ ждут Россию
«Это приятно»: Джабаров высказался об отношении Ирана к России
Посол РФ в США раскрыл, как прошли переговоры депутатов с конгрессменами
Банкир раскрыл планы ЦБ и рассказал, что будет с ключевой ставкой
Шохин раскрыл, на что надеется Путин в ситуации на Ближнем Востоке
«Ужасная ситуация»: Трамп о работе над урегулированием на Украине
Эндокринолог объяснил причины возникновения сахарного диабета у россиян
Пол Маккартни анонсировал выход нового альбома
Востоковед предположил, чем обернется блокировка Ираном еще одного пролива
Российские БПЛА «переиграли» американские Abrams в зоне спецоперации
Названо условие, при котором Киев может получить гарантии безопасности США
А были ли Усольцевы в тайге: что нового в деле об исчезновении семьи
«Еще не закончилось»: Трамп предрек рост цен на энергоносители
Стали известны темы, затронутые Путиным на встрече с бизнесом
Уиткофф раскрыл подробности переговоров США и Ирана по Ближнему Востоку
Слуцкий раскрыл имя организатора визита российских депутатов в США
Археолог Бутягин описал свою жизнь в польском СИЗО
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

