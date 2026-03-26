Военэксперт объяснил ярое желание ВСУ наносить мощные удары по Ленобласти

Украина пытается атаковать Ленинградскую область для срыва поставок российских нефтепродуктов за рубеж, чтобы вызвать недоверие к Москве как к надежному торговому партнеру, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Киев прощупывает слабые места противовоздушной обороны, рассчитывая нанести «болезненный укол» для последующей пиар-акции.

Атаки ВСУ на Ленинградскую область осуществляются по причине того, что, во-первых, там портовые сооружения: оттуда можно осуществлять экспорт нефтепродуктов и других материалов за рубеж. Даже Белоруссия имеет там свой причал, который позволяет экспортировать грузы в другие страны. Основная цель Украины — сорвать поставки и исполнение контрактов, вызвать штрафные санкции и недоверие к России как к торговому партнеру. Кроме того, идут атаки и на какие-то военные объекты. Противник прощупывает ПВО, ищет слабые места, чтобы потом попытаться прорваться и нанести болезненный укол для последующей пиар-акции, — пояснил Кнутов.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что силы противовоздушной обороны сбили над регионом 33 беспилотника. По его словам, в порту Усть-Луга произошло возгорание.