ПВО отразила атаку дронов ВСУ на Брянскую область Богомаз: восемь дронов ВСУ уничтожили над территорией Брянской области

Восемь беспилотников Вооруженных сил Украины уничтожили над территорией Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. О пострадавших среди мирных жителей и разрушения на земле политик ничего не написал. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены восемь вражеских БПЛА самолетного типа. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — указал Богомаз.

Ранее украинские беспилотники нанесли удары по нескольким населенным пунктам Белгородской области. В результате атак пострадали трое мирных жителей, повреждены десятки автомобилей, частные дома и коммерческие объекты.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов обратил внимание, что Украина пытается атаковать Ленинградскую область для срыва поставок российских нефтепродуктов за рубеж. Таким образом Киев пытается вызвать недоверие к Москве как к надежному торговому партнеру.