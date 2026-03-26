Российские силы расправились с 36 украинскими дронами

МО: ПВО перехватила и уничтожила 36 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников в вечерние часы. За два часа над четырьмя регионами страны было уничтожено 36 украинских дронов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Атака пришлась на период с 21:00 до 23:00 по московскому времени. Беспилотники были сбиты над Брянской, Курской, Ленинградской и Смоленской областями. Дежурные средства ПВО сработали оперативно, не допустив поражения гражданских объектов.

26 марта текущего года в период с 21:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Ленинградской и Смоленской областей, — сказали в ведомстве.

Это не первая массированная атака беспилотников на российские регионы в последнее время. В Минобороны подчеркивают, что система противовоздушной обороны работает в штатном режиме, а все попытки нарушить безопасность пресекаются.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке дрона Вооруженных сил Украины на частный дом в селе Вознесеновка Шебекинского округа пострадали семилетняя девочка и ее мама. По информации политика, у ребенка диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги.

ПВО
БПЛА
атаки
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США озвучили, когда будет открыт Ормузский пролив
Беспилотник ВСУ уничтожили на подлете к Москве
Бывшая звезда «Зенита» попал под подозрение в Иране
Иран предоставил РФ проход через Ормузский пролив: сколько получит бюджет
В МИД РФ сравнили поведение Ирана и Украины в условиях кризиса
Главе дипломатии ЕС предложили отложить комиксы Marvel
Тяжелая травма, измены мужьям, слова о смерти: где сейчас Татьяна Васильева
Голодать будут все: США устроили продовольственный кризис — чем поможет РФ
Российские силы расправились с 36 украинскими дронами
Трамп принял окончательное решение по «энергетическим» атакам на Иран
В МИД РФ заметили, что танкеры с нефтью двигаются в море без приказов США
Лавров раскритиковал США за браваду после убийства руководства Ирана
«Уважают друг друга»: в РФ оценили отношения Трампа и Путина
Лавров озвучил, кто виноват в удручающей ситуации на Ближнем Востоке
Лавров напомнил, кто виновен в подрыве «Северных потоков»
Полиция Словакии начала расследование против собственного премьера
Лавров опроверг обвинения в адрес России из-за «помощи» Ирану
«Это не наше»: Трамп открестился от конфликта на Украине
Девочка и ее мама пострадали при ударе БПЛА под Белгородом
Что известно о работе делегации Госдумы в Вашингтоне
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

