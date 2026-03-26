Российские силы расправились с 36 украинскими дронами МО: ПВО перехватила и уничтожила 36 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников в вечерние часы. За два часа над четырьмя регионами страны было уничтожено 36 украинских дронов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Атака пришлась на период с 21:00 до 23:00 по московскому времени. Беспилотники были сбиты над Брянской, Курской, Ленинградской и Смоленской областями. Дежурные средства ПВО сработали оперативно, не допустив поражения гражданских объектов.

Это не первая массированная атака беспилотников на российские регионы в последнее время. В Минобороны подчеркивают, что система противовоздушной обороны работает в штатном режиме, а все попытки нарушить безопасность пресекаются.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке дрона Вооруженных сил Украины на частный дом в селе Вознесеновка Шебекинского округа пострадали семилетняя девочка и ее мама. По информации политика, у ребенка диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги.