26 марта 2026 в 22:45

Девочка и ее мама пострадали при ударе БПЛА под Белгородом

Гладков: семилетняя девочка и ее мама ранены при атаке дрона ВСУ на Вознесеновку

Фото: Социальные сети
При атаке дрона Вооруженных сил Украины на частный дом в селе Вознесеновка Шебекинского округа пострадали семилетняя девочка и ее мама, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По информации политика, у ребенка диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги.

Для дальнейшего обследования и лечения девочка будет доставлена в детскую областную клиническую больницу, женщина — в городскую больницу № 2 г. Белгорода, — отметил Гладков.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что участок леса загорелся под городом из-за сбитого БПЛА. Над регионом ликвидировали 53 беспилотника — это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время.

До этого сообщалось, что силы ПВО ликвидировали и перехватили более 40 украинских беспилотников над Ростовской областью. Как уточнил губернатор региона Юрий Слюсарь, никто не пострадал. По его словам, в поселке Чертково при падении обломков БПЛА повредилась линия электропередачи, возгораний не было.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Голодать будут все: США устроили продовольственный кризис — чем поможет РФ
Российские силы расправились с 36 украинскими дронами
Трамп принял окончательное решение по «энергетическим» атакам на Иран
В МИД РФ заметили, что танкеры с нефтью двигаются в море без приказов США
Лавров раскритиковал США за браваду после убийства руководства Ирана
«Уважают друг друга»: в РФ оценили отношения Трампа и Путина
Лавров озвучил, кто виноват в удручающей ситуации на Ближнем Востоке
Лавров напомнил, кто виновен в подрыве «Северных потоков»
Полиция Словакии начала расследование против собственного премьера
Лавров опроверг обвинения в адрес России из-за «помощи» Ирану
«Это не наше»: Трамп открестился от конфликта на Украине
Девочка и ее мама пострадали при ударе БПЛА под Белгородом
Что известно о работе делегации Госдумы в Вашингтоне
В Петербурге оштрафовали телеканал за обман в фильме
«Враждебный шаг»: в посольстве РФ осудили решение Британии по судам
Посол Ирана в России рассказал, что происходит в Ормузском проливе
В российском регионе загорелись два дома после налета БПЛА
Рютте раскрыл, какие страны обсуждают открытие Ормузского пролива
Посол Ирана в России раскрыл правду о переговорах с США
Президент Ирана обратился к России
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

