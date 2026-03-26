Девочка и ее мама пострадали при ударе БПЛА под Белгородом

Девочка и ее мама пострадали при ударе БПЛА под Белгородом Гладков: семилетняя девочка и ее мама ранены при атаке дрона ВСУ на Вознесеновку

При атаке дрона Вооруженных сил Украины на частный дом в селе Вознесеновка Шебекинского округа пострадали семилетняя девочка и ее мама, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По информации политика, у ребенка диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги.

Для дальнейшего обследования и лечения девочка будет доставлена в детскую областную клиническую больницу, женщина — в городскую больницу № 2 г. Белгорода, — отметил Гладков.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что участок леса загорелся под городом из-за сбитого БПЛА. Над регионом ликвидировали 53 беспилотника — это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время.

До этого сообщалось, что силы ПВО ликвидировали и перехватили более 40 украинских беспилотников над Ростовской областью. Как уточнил губернатор региона Юрий Слюсарь, никто не пострадал. По его словам, в поселке Чертково при падении обломков БПЛА повредилась линия электропередачи, возгораний не было.