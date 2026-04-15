15 апреля 2026 в 08:06

Небо над двумя российскими городами временно закрыли для полетов

Росавиация: в аэропортах Уфы и Оренбурга введены временные ограничения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В аэропортах Уфы и Оренбурга введены временные ограничения, сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале. Решение принято для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Уфа. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в аэропорту Владивостока самолет авиакомпании «Аврора» подал сигнал бедствия 7700 и прервал взлет. Воздушное судно остановилось в пределах взлетно-посадочной полосы. Точная причина происшествия пока не раскрывается.

До этого Росавиация объявила о введении временных ограничений на работу аэропорта Екатеринбурга (Кольцово). Ведомство сообщило, что воздушная гавань временно не принимала и не отправляла воздушные суда. Позднее ограничения сняли.

9 апреля сообщалось, что аэропорт Сочи перешел на усиленный режим работы. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. В связи с этим пять самолетов перешли на запасные аэродромы. Всего в аэропорту города посадку совершили 10 рейсов, вылетели 12 бортов.

Небо над двумя российскими городами временно закрыли для полетов
